Los precios de los granos operaron con altibajos en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios de los granos operaron hoy con altibajos en el mercado de Rosario, en una jornada con actividad comercial discreta, a tono con lo sucedido en los días previos.



Dentro de este panorama, el mercado que más se destacó fue el de maíz, que mostró un incremento en el precio abierto de compra por el grano de primera de la campaña 2019/20, mientras que en el caso de la soja operó en baja y el trigo no mostró cambios.



En Chicago, el mercado de referencia, los contratos futuros ajustaron con saldo dispar, con altibajos en el caso del maíz y subas en el caso de la soja y el trigo.



A nivel local, el valor abierto de compra por soja condición fábrica con descarga se ubicó en los US$ 250 la tonelada, el mismo valor que en la jornada previa, precisó el informe diario de la Bolsa de Comercio de Rosario.



En pesos, esos valores representaron una merma de $200 respecto al martes, al marcar precios promedio de $15.200 contra $15.400 de la víspera.



En lo que respecta al trigo, el precio abierto de compra por trigo con descarga se mantuvo en US$ 170 la tonelada.



Por su parte, al igual que en la rueda previa, el mercado que se destacó fue el de maíz, presentando la mayor cantidad de compradores activos en la jornada y un importante abanico de posiciones abiertas de compra.



En este caso se destacó una suba en el valor de compra del maíz de primera de la campaña 2019/20, con una mejora de $150 respecto de la víspera, en $8.650 la tonelada.