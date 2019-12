Los precios de los granos subieron en el mercado de Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los granos subieron en el mercado de Chicago impulsados por la relación entre China y Estados Unidos y ante la expectativa de los operadores sobre las ventas externas semanales.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,13% (US$ 0,46) hasta US$ 344,56 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,18% ( US$ 0,64) para concluir la jornada a US$ 347,78 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en el optimismo del mercado ante un mayor acercamiento entre Estados Unidos y China para alcanzar la firma de un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias.



Tras los envíos de mercadería estadounidense al gigante asiático que impulsó nuevas expectativas en los operadores, las declaraciones de funcionarios chinos sobre "estrechas conversaciones" en los dos países, apuntalaron los precios de la oleaginosa por cuarta jornada consecutiva, aunque la perspectiva de una buena cosecha sudamericana aplacaron la suba.



El aceite acompañó la tendencia positiva del poroto, con una suba de 1,47% (US$ 11,02) hasta US$ 757,95 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,76% (US$ 2,54) y concluyó la jornada a US$ 330,14 la tonelada.



Por su parte, el trigo avanzó 1,47% (US$ 2,94) y finalizó la sesión a US$ 201,72 la tonelada por cuestiones climáticas en Estados Unidos, al mismo tiempo que buenas expectativas de exportaciones semanales dieron impulso a los precios.



Por último, el maíz avanzó 0,25% (US$ 0,39) para posicionarse en US$ 152,95 la tonelada atentó a la publicación de exportaciones semanales del país norteamericano que publicará mañana el Departamento de Agricultura (USDA).