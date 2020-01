Los precios del petróleo siguen en caída por temor a los efectos del coronavirus en la demanda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los precios del petróleo cayeron hoy hasta un 2,27% para alcanzar los niveles más bajos de los últimos tres meses, en una tendencia originada por el temor a la propagación del coronavirus proveniente de China y la incertidumbre por su impacto en la demanda mundial de energía.



El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para la Argentina, terminó la jornada en el International Exchange Futures de Londres en US$ 59,33 dólares para entrega en marzo, un 2,27 % menos que al finalizar la sesión del viernes, nivel que no registraba desde el 31 de octubre cuando cotizó a US$59,30.



En tanto, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, cerró en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) con una caída del 1,9 % y se situó en US$ 53,14 el barril, su nivel más bajo también desde fines de octubre.



El temor a los efectos del coronavirus con origen en la ciudad china de Wuhan llevó al barril de Brent a perder la cota psicológica de los 60 dólares por barril, y al WTI a continuar la caída registrada durante toda la semana pasada y a llegar a cotizar hoy por momentos debajo de los US$53.



El mercado del crudo está íntimamente ligado a las noticias sanitarias de la economía china, ya que el país asiático es el mayor importador de petróleo del mundo, y se teme una afectación de su actividad económica y en consecuencia de su demanda energética.



La nueva contracción en el precio del crudo se produjo luego que el gobierno chino reconociera que el número de infectados por el brote de coronavirus alcanza los 80 muertos y 2.744 personas contagiadas, casi 800 más que el dato anterior, además que ya se detectó en países como Estados Unidos, Australia, Francia y Tailandia.



El virus es la agitación más reciente en el mercado petrolero, que ha estado luchando con las preocupaciones de la demanda durante meses, indicó la agencia de noticias Bloomberg.



En medio de estas tensiones, el ministro argelino de Energía, Mohamed Arkab, presidente de la Conferencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), consideró que la epidemia será menos virulenta que otras similares y que su impacto sobre la demanda global de petróleo será baja.



En un comunicado difundido en Argel, el ministro recalcó que la organización sigue de cerca la evolución de los mercados petroleros y la evolución de la epidemia y que "los primeros indicios parecen indicar que será menos virulenta que la del síndrome respiratorio aguda grave (SARS) de 2003".



"Por lo tanto, el impacto sobre las perspectivas de la demanda mundial de petróleo creemos que a ser bajo", subrayó Arkab.



Michael Lynch, presidente de Strategic Energy & Economic Research Inc., dijo que "la gente está reaccionando de forma exagerada, en vistas del peor escenario que sería una falta de respuesta de la OPEP".



Los sauditas señalaron que una vez que el impacto del virus sea más claro, están "dispuestos a reequilibrar los mercados", dijo Lynch.



El príncipe saudí Abdulaziz bin Salman dijo que el mismo "pesimismo extremo" que afecta al mercado también ocurrió en 2003 durante el brote de SARS, "aunque no causó una reducción significativa en la demanda de petróleo".



"Cualquier conmoción económica a los colosales motores industriales y de consumo de China se extenderá rápidamente a otros países a través del aumento de los vínculos comerciales y financieros asociados con la globalización", analizó Stephen Innes, estratega jefe de mercado de Asia de Axitrader.



En este contexto, los analistas de JPMorgan Chase Mislav Matejka, Prabhav Bhadani y Nitya Saldanha dijeron que las ventas masivas generadas por el coronavirus podrían terminar siendo una oportunidad de compra.



"Los problemas de salud, similares a las campañas de guerra localizadas, así como los incidentes terroristas, fueron históricamente oportunidades de compra, en lugar de las razones para una venta sostenida", afirmaron.