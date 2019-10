Lousteau abogó por "resignificación" de UCR y exhortó a mostrar "vocación de ganar y transformar"

El candidato a senador nacional porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, afirmó hoy que "la resignificación" de la historia del radicalismo como partido "es la nueva agenda de construcción de ciudadanía y los nuevos actores sociales" y exhortó a decirle a la sociedad que la UCR tiene "vocación de ganar y transformar". "Si no somos capaces de ver que hay una agenda nueva de una sociedad dinámica, no vamos a transformar la sociedad", dijo Lousteau, quien convocó a "aprender de las buenas gestiones radicales qué hay a lo largo del país". El ex ministro de Economía advirtió que "la resignificacion de nuestra historia como partido es la nueva agenda de construcción de ciudadanía y los nuevos actores sociales" y que "tenemos que ser capaces de decirle a la sociedad que somos un partido nacional con vocación de ganar y transformar". Lousteau habló en la presentación del libro "Adelante Radicales" que compartió con el intendente electo de Rosario, Pablo Javkin; la directora de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Elsa Llenderrozas, y el polítólogo Andrés Malamud, coordinador de la publicación. Estuvieron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el mandatario electo de esa provincia, Rodolfo Suárez, así como el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador; el ex senador Ernesto Sanz y la ex diputada Margarita Stolbizer, se informó en un comunicado. Javkin dijo que "es fundamental entender la nueva agenda de derechos" y agregó que "no hay coalición que no sea dinámica y que no entienda la nueva agenda de derechos". "No hay nada más antirradical que la negación del otro, por eso hay que cerrar el ciclo de la grieta, ese es el gran desafío por delante", aseveró. "No hay democracia sin partidos", dijo Malamud, y agregó que "el radicalismo va a seguir vivo en las universidades, en los territorios y en la sociedad". Llenderrozas dijo por su parte que "si no podemos analizar la transformación de los partidos en las democracias contemporáneas, no podemos pensar el futuro del radicalismo". El libro indaga sobre el radicalismo en ocho ensayos cortos y una ficción final.