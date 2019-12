Lovorne festeja 20 años con Luciano Napolitano y todos sus amigos

Luciano Napolitano, que celebrará mañana los 20 años de su grupo Lovorne con un concierto en el reducto rockero El Roxy, con la presencia de todos los músicos que pasaron por la banda a lo largo de su carrera.



A finales de los 90, Napolitano se encontró con el vocalista Diego Tomás, Luis Sánchez en batería y Guillermo Roucco en bajo para hacer canciones de Ozzy, de Pappo's Blues y temas propios como "Demonios", incluido en el primer disco de Lovorne.



A principios del año 2000 junto a Miguel Bardiuk en batería y Guillermo Rouco ya tocaban canciones propias que Napolitano fue componiendo a partir de la disolución de la formación anterior. Con Pappo como productor artístico y Eduardo Linares como ejecutivo, grabaron en el estudio Del Abasto el primer disco titulado: Rock Pesado. El álbum salió en 2002 y tendría el primer video clip llamado "Botellero".



A lo largo de estos 20 años Lovorne sufrió varios cambios, tuvo idas y vueltas como toda banda, fue trío como así también cuarteto, pero Luciano Napolitano se encarga de dejar en claro lo más importante: "Siempre en todas las formaciones de Lovorne imperó hasta el día de hoy, los códigos y la amistad".



Matías Arman reemplazó a Bardiuk como baterista y en 2004 Rouco se fue a España y con Machy Madco en bajo se grabó el segundo disco en ABD Records: Más rock and roll (2003). Trabajo que cuenta con las participaciones especiales de Pappo, Chizzo, Juanse, Flavio Cianciarulo y Edelmiro Molinari.



Lovorne comenzó a tocar en grandes festivales, Madco se fue de la banda, -regresaría entre mediados de 2013 y 2014-, volvieron Rouco y Arman. Así se registró el tercer trabajo: Sexo, fierros y rock and roll (2007) en el Abasto, grabado por Alvaro Villagra.



Masterizado y mezclado en el Abastito por Gonzalo Villagra, con producción y participación de Lalo Toral, tecladista de El Tri y Los locos del Ritmo. De hecho se grabó "Todo me sale mal" de El Tri y "Tengo una novia" de Los locos del Ritmo. Luis Robinson grabó armónicas, luego reemplazado por Darío Olivar. Hubo mucha actividad en vivo en ese período, con presencia en festivales y moto encuentros. Giraron con El Tri por México, con Amén en Perú y tocaron en Ecuador para el fin de una etapa. Entre toda esa actividad de shows y giras por todo el país, vendría Efecto Rock en 2010.



En una especie de transición, Luciano junto a Matías y Nicolás Arman registraron Toma 1. Un disco que aparece en 2014 sin buena calidad de sonido pero que rescata espontáneamente la verdadera esencia de Lovorne.



Hoy el grupo está integrado por Napolitano en voz y guitarra, Marcelo Bracalente en bajo y Adrián Esposito en batería.



Luciano charló con Télam sobre el show de Lovorne y su participación en Riff:



- T: Estás con los ensayos a full, con muchos de los integrantes de la banda. ¿Por qué decidiste hacerlo así?



- LN: Se fue dando naturalmente. En las reuniones de los miércoles que hacíamos en mi casa nos encontramos con que estábamos tocando varios músicos de Lovorne y, bueno, empezaron a aparecer canciones y decidimos presentarnos en público para festejar los 20 años. Tocamos las canciones de la carrera de estos 20 años, vamos a hacer covers y bueno también va a tocar como invitado Lalo Toral, el tecladista del Tri.



- T: ¿Hay momentos del show que va a haber dos baterías y cuántas guitarras?



- LN: Estamos preparando el set para todos, y va a haber una banda soporte que son amigos y han trabajado para nosotros, El Negro Catán. Después toca Pristen de La Plata, Compresión de Escobar y The Jack.



- T: ¿Además estás tocando con Riff?



- LN: Estoy tocando con los Riff este año, algunos meses del año pasado y voy a tocar en febrero en el Cosquín. Preparamos una lista de temas que están grabados y que en vivo escuchar la interpretación tiene un gran efecto, y lo hacemos con mucho cuidado.



- T: Armaron una web con material de tu padre.



- LN: Sí, el sitio www.pappo.com.ar, para quienes hayan o no visto tocar a mi viejo. Se van a encontrar con cosas inéditas que no están en la red, cosas que la gente me da a mí en recitales de Lovorne o de Luciano Napolitano y son únicas e irrepetibles. Hay fotos de fans, grabaciones, canciones que grabó con la criolla y cosas así.