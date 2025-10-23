La preocupación por el paradero de Lowrdez Fernández, cantante de Bandana, generó una grave denuncia pública este miércoles 23 de octubre de 2025. Si bien la artista había aparecido en redes con un video alarmante, su entorno ha manifestado gran inquietud por su relación con Leandro García Gómez, a quien Lowrdez denunció por violencia de género en noviembre de 2022.

Una amiga cercana a Fernández se comunicó con Fernanda Iglesias en vivo para revelar el posible paradero de la cantante. La denuncia fue angustiante y urgente: "Lowrdez está con el golpeador en la casa de él".

La amiga aseguró que la cantante "está en peligro" con ese hombre, a quien definió como un "psicópata". Además, detalló un episodio reciente de violencia que habría sufrido la artista. "Ayer, el tipo me mandó un mensaje en tono amenazante, ella trató de zafar y él la golpeó un montón", relató la informante.

Según la amiga, las lesiones de Lowrdez serían graves. La cantante habría estado en su casa (de la amiga) a dormir y presentaba las "costillas golpeadas, no se podía ni mover". Además, la amiga indicó que Lowrdez tendría los pómulos "moretoneados" y la cabeza "toda golpeada".

La preocupación se extiende incluso al problema en la voz que presentó Lowrdez en su reciente video. La amiga manifestó su duda de que la causa sea anginas, sospechando que "el golpeador la agarró del cuello y por eso tiene ese problema en la voz, que no puede ni hablar".

Respecto a la intervención policial, la amiga desmintió las versiones de que la policía no encontró a Lowrdez en el domicilio de García Gómez, a pesar de que habrían ingresado con una orden de allanamiento. La explicación que brindó es que Lowrdez estaría ahí, pero "cuando entró la policía se fue para la terraza" para evitar ser vista.

Ante la gravedad de la situación, la amiga hizo un llamado desesperado: "Pido por favor al juez y al fiscal que vuelvan a entrar al domicilio de él, porque ella está en su casa y como amiga de ella considero que esta corriendo peligro con ese psicópata". La amiga concluyó señalando que la artista no es culpable de su "debilidad" y que el hombre la estaría buscando "apagar" justo cuando tenía toda la energía para realizar el reencuentro de Bandana.