Lucas Pusineri: "El desafío de dirigir a Independiente me llena de adrenalina"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El flamante técnico de Independiente, Lucas Pusineri, aseguró hoy que "es un gran desafío dirigir este equipo, es una situación que me genera mucha adrenalina" y advirtió que le gustaría conformar un conjunto "que sea una pesadilla para los adversarios".



Tras el primer día de trabajo al frente del club de Avellaneda en su predio de Villa Dominico, Pusineri reconoció que "dirigir en el fútbol argentino es tan difícil como en cualquier otra liga del mundo porque la presión por los resultados se viven en todos los clubes".



En rueda de prensa, tras el primer entrenamiento, el técnico rojo destacó que "la empatía que tengo con la gente de Independiente me va a facilitar, en parte, el trabajo que iniciamos con vistas a llegar lo más arriba posible".



"Como jugador -recordó- fui campeón con esta institución en 2002 y ahora se da una convicción con los mismo números (2020) que puede ser una predicción para lograr algo importante con el rojo".



En esa línea, Pusineri reiteró que "volver al club me llena de adrenalina porque desde que me inicié como director técnico siempre tuve el sueño de dirigir a Independiente".



Ya en el plano futbolístico, el ex mediocampista informó: "hoy trabajamos con 34 jugadores con los juveniles de la reserva -con la ausencia de Pablo Hernández, quien se recupera de operación de rodilla derecha y Carlos Benavidez, que está afectado al seleccionado uruguayo sub 23".



"A mí en lo particular me gustaría trabajar con un plantel de 28 profesionales, por lo que en los próximos días vamos a evaluar los juveniles que se quedarán trabajando en forma permanente e incluso algunos jugadores que podrían emigrar".



Con respecto a su línea de juego, indicó que la idea es "ser protagonista y competitivo con el equilibrio necesario entre la defensa y el ataque, pero esto depende de la actitud de los jugadores, por eso no me ato a ningún esquema rígido".



En ese sentido, sostuvo que "los jugadores son los que hacen a la forma de juego de los equipos, que sean sólidos y con un juego intenso. La intensión es buscar conformar un equipo que sea una pesadilla para los adversarios".



"Es importante -subrayó- lograr una identidad de juego y a partir de allí extraer lo mejor que cada jugador le pueda aportar al grupo".



También resaltó que "es fundamental la unión en los grupos para llegar más lejos y me di cuenta que en el último tiempo, en Independiente, es como que no todos los jugadores estaban alineados".



El técnico destacó que "he sumado a mi cuerpo técnico al psicólogo Carlos Gutiérrez, a quien conocí cuando dirigí a Deportivo Cúcuta de Colombia. Lo sumé porque me parece que es alguien especial, porque trabaja en el campo a la par de los jugadores y de ese modo puede observar algunas situaciones de los futbolistas que uno como técnico no las puede determinar".



"La función del psicólogo ayuda a la personalidad y a la templanza que deben tener los jugadores para reponerse a los momentos críticos", dijo por último.



El trabajo que se desarrolló en el campo de Villa Domínico consistió en ejercicios físicos y trabajos con pelota en espacios reducidos, y a tener posesión de pelota y presión a la vez. Hoy se sumaron al plantel tres jugadores que regresaron de sus prestamos: Leandro Fernández que retornó de Vélez, Braian Romero de Athlético Paranaense y Francisco Delorenzi, quien volvió del Deportivo Cali de Colombia.



A la vez se sumaron dos juveniles marcadores laterales de la Reserva, Facundo Lando y Thomas Ortega.



Pusineri estará acompañado en su gestión por Rubén Tanucci y Matías Villavicencio como ayudantes de campo; Leonardo Díaz como entrenador de arqueros; Ariel Perticarari y Héctor Galarza como preparadores físicos y los analistas de videos Lucio Storni y Jonatan Alvarado.



Completan el plantel los nuevos médicos Alberto Rovira (ex San Lorenzo), y Claudio Martins (ex Banfield).