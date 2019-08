Luego de 20 años, los detalles más íntimos del romance de Alfano y Rodrigo

Después de casi veinte años del intenso y fugaz affaire que tuvieron Graciela Alfano y Rodrigo Bueno, todavía se sigue hablando de él. De hecho, Alfano lo recordó diciendo: "Fuimos El Potro y La Potra en la tapa de la revista Gente".

También habló sobre la relación con Beatriz Olave. "Estuve con ella en los shows del Gran Rex. La recuerdo bailando conmigo a un costado. Ese día Rodrigo me dice 'vení y entrá al escenario conmigo'. Me dio mucho miedo por la cantidad de mujeres que estaban ahí. Pensé que me iban a matar".

"Entonces él salió al escenario y me presentó de la siguiente manera: 'chicas, entra mi amiga Graciela Alfano'. Ahí las fans me ovacionaron y yo no lo podía creer. Mientras Beatriz seguí bailando al costado".

Los dichos se dieron en el programa de Ángel de Britos, mientras repasaban las fotos de la mítica producción de la revista Gente, él le preguntó si lo de ellos había nacido ahí. "Sí. Cuando terminamos la producción nos fuimos a la casa de Jorge Ibáñez, porque el tapado y la ropa la había hecho él. Estábamos muy custodiados porque teníamos a toda la prensa atrás, eran kilómetros de periodistas detrás nuestro. Pero Jorge tenía un camarín privado para situaciones y figuras especiales y ahí nos encerramos", rememoró con picardía.

MIRÁ TAMBIÉN Sol Pérez sobre su futuro político: "No me interesa militar en ningún partido"

Sus compañeras quisieron saber si en esa época ya estaba en pareja con Alé. "Matías era uno de los que estaba ahí, pero no éramos pareja todavía. Matías era amigo de Jorge y por eso estaba ese día. De hecho Jorge fue el que me lo presentó. En un momento me agarra mi bolso para que nos fuéramos. Cuando Rodrigo lo vio me agarró la cola kilométrica del tapado y me dijo 'Si él te agarra el bolso yo te agarro la cola'".

Cuando le preguntaron si Rodrigo le había dedicado alguna canción, Graciela explicó que "Me dedicó cosas, no sé si un tema. Me dedicó muchas y maravillosas cosas, aunque soy una abuela y no quiero recordar todo", dijo entre risas.

"Además, la relación no duró tanto, fue fulminante porque nos perseguían todo el tiempo. Yo no podía salir de mi casa y él quería que lo acompañe. Venía a mi casa, donde teníamos partes preferidas para estar. Él tenía una energía impresionante. Fue un romance corto pero intenso", repitió la mediática.

Las panelistas quisieron saber si se permitió estar con el "hombre del momento" sólo por una relación sexual. A lo que Alfano respondió: "Me lo permití porque soy muy gánica. Tenía ganas de hacerlo y pude con su energía. Todas las mujeres querían estar con él", cerró Graciela.