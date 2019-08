Sol Pérez sobre su futuro político: "No me interesa militar en ningún partido"

Luego de que Sol Pérez confesara hace unos días que le gustaría ser diputada, la modelo se sinceró y habló sobre el presente del país en un programa televisivo.

"Venimos en la política hundiéndonos y es por defender a capa y espada a personas que creemos que nos pueden salvar la vida. Nosotros elegimos a un representante que se supone nos tiene que representar y no robar o estafar", manifestó.

Además, expuso el caso de su padre: "Mi viejo es textil y está muy duro. Al local no entra nadie a comprar, es muy difícil ser comerciante hoy en día".

Con respecto a los fundamentos sobre los motivos por los que le gustaría ingresar a la política, expresó: "Está bueno que alguien que esté en la política tenga realmente alguien cercano que realmente sufra lo que es. Es difícil para una familia no llegar a fin de mes, es muy difícil para una familia no poder comprarle a los hijos los regalos para el cumpleaños porque lo que más duele en las familias no es lucharla para llegar, sino darle un pequeño regalo a un nene para el cumpleaños".

Concluyó: "Estamos eligiendo políticos que no nos están representando, más allá de cualquier partido político. No me interesa tener una bandera, no me interesa militar en un partido político".

Fuente: Telefé Noticias.