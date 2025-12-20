El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se expresó con firmeza en contra de una posible intervención militar en Venezuela, advirtiendo que una acción de ese tipo tendría consecuencias devastadoras y representaría una catástrofe humanitaria en la región.

Lula hizo estas declaraciones en el marco de su postura respecto a la prolongada crisis política, económica y social que enfrenta Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y en un contexto donde algunos países debaten distintas alternativas para enfrentar la situación interna en esa nación.

Publicidad

El mandatario brasileño sostuvo que soluciones diplomáticas y el apoyo a mecanismos de mediación regionales son el camino más responsable para buscar una salida pacífica al conflicto venezolano, en lugar de recurrir al uso de la fuerza.

En su análisis, Lula enfatizó que una intervención militar no solo agravaría aún más las dificultades que ya afronta la población civil, sino que también impactaría sobre la estabilidad de países vecinos, provocando desplazamientos masivos, escasez de bienes básicos y el colapso de servicios humanitarios.

Publicidad

El llamado del presidente brasileño se enmarca además en la postura tradicional de Brasil de privilegiar la diplomacia como herramienta para resolver crisis internacionales, así como la búsqueda de canales de diálogo y cooperación entre naciones latinoamericanas.

La advertencia de Lula se da en un momento de renovadas tensiones regionales ante las recientes sanciones, movimientos estratégicos y posturas contrapuestas sobre la situación en Venezuela, donde actores internacionales mantienen posiciones diversas respecto al futuro político del país caribeño.