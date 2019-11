Lula responde al hijo de Bolsonaro y dice que Brasil necesita más democracia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente y líder opositor preso Luiz Inácio Lula da Silva, quien puede ser liberado la próxima semana, afirmó que Brasil "necesita más democracia y no menos", al comentar la amenaza de instalar una dictadura lanzada por el diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario Jair Bolsonaro.



"Lo que Brasil necesita es más democracia y no menos. El presidente y sus hijos necesitan respetar al pueblo brasileño y la opinión de todos", dijo Lula en un mensaje enviado por sus asesores de prensa que lo visitaron el jueves en su celda en la sede de la Policía Federal en Curitiba.



Según el líder del Partido de los Trabajadores (PT), "Bolsonaro habla pavadas para confundir mientras el ministro de Economía, Paulo Guedes, vende el país".



Lula, condenado a ocho años y diez meses por corrupción en la Operación Lava Jato, puede lograr su libertad a partir del jueves, cuando el Supremo Tribunal Federal concluya una votación sobre la constitucionalidad de la detención sólo con fallos de cámara.



El hijo de Bolsonaro, jefe del bloque de diputados del gobernante Partido Social Liberal (PSL), dijo que si la izquierda opositora se radicaliza como en Chile será necesaria una "AI-5", en referencia al decreto que suprimió el Congreso, el Poder Judicial y las libertades en 1968, en la fase más represiva de la dictadura brasileña (1964-1985).