Maca Mona Mu estrena "Kalanchoe" en el Centro Cultural Freire

La cantante y compositora Maca Mona Mu dará a conocer mañana su último álbum de estudio “Kalanchoe”, compuesto por un puñado de canciones minimalistas, sonidos crudos y mensajes directos, y repasará sus dos discos anteriores.



Su tercer trabajo fue el resultado de haber ganado la Bienal Arte Joven 2019, cuenta con la producción artística integral de Lucy Patané y las colaboraciones de Lula Bertoldi en “El rayo” y Nahuel Briones en “Pedir perdón ahora, ahorra”, y será presentado mañana a partir de las 21, en Centro Cultural Freire (Ramón Freire 1090, Ciudad de Buenos Aires).



Sucesor de “Bambú” -lanzado también este año- y seis años después de su álbum debut “Semillas” (2013), “Kalanchoe” persigue un sonido más crudo que el de sus antecesores, pero, al igual que ellos, “inspira la convivencia entre la naturaleza y la urbanidad”, manifestó la multiinstrumentista, en entrevista con Télam.



En la misma línea y sobre el modo de composición, expresó: “Las ramas y las baldosas, los kalanchoes saliendo de las grietas de balcones, las plantas en macetas y por supuesto la maleza o enredaderas tomando de rehén al cemento. Eso que observo me conecta con procesos internos y me lleva a componer canciones”.



Perteneciente a una nueva generación de cantautoras independientes, libres y desprejuiciadas, Maca Mona Mu expresó: "Somos parte de la historia a cada paso. Hermanándonos vamos encontrando fortaleza y espacio para crecer, ser y existir. Casualmente como el kalanchoe. La importancia está en encontrarse y regar el corazón de igual a igual para crear una nueva humanidad”.



Télam: ¿Cómo describís "Kalanchoe"?



Maca Mona Mu: “La planta de Kalanchoe tiene el poder de clonarse a sí misma, de expandirse y de desarrollar sus raíces en espacios reducidos. Estas canciones tienen que ver con una etapa de composición más despojada que busca un sonido más crudo. La producción, de la mano de Lucy Patané, fue pensada a través de ese concepto: lo austero, lo crudo, la repetición de sonidos y lo expansivo...



T: ¿Cuál es el toque de Lucy Patane en "Kalanchoe"?



MMU: El proceso con Lucy fue hermoso e inspirador. Ella le aportó a las canciones en todo sentido. Algo que quería experimentar era la crudeza en el sonido y ella me ayudó a llegar a eso. Por ejemplo experimentamos con partes de baterías, guitarras distorsionadas, repeticiones de sonidos insistentes para luego despojar a la canción de ellos mismos.