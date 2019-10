Macri dijo que Alberto Fernández "se maneja con un doble estándar"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que el candidato del Frente de Todos Alberto Fernández, es incapaz de reconocer que "(Nicolás) Maduro es un dictador" y se maneja con "un doble estándar". Basándose en esos razonamientos, Macri vaticinó, para el caso de una derrota suya el 27 de este mes, que el kirchnerismo "volverá a hacer lo mismo" que en sus anteriores gestiones de gobierno. En un reportaje a radio 97.1 y Next TV Canal 7, de Villa Carlos Paz (Córdoba), localidad que visitó hoy, Macri sostuvo que los ciudadanos deben plantearse: "¿Qué democracia es la que queremos? Maduro es un dictador. Hay un informe de Michelle Bachelet (ex presidenta de Chile) que dice que se han asesinado miles de personas en Venezuela en los últimos años. ¿Cómo puede ser que tengamos un doble estándar de querer seguir defendiendo" a Maduro. "Yo no estoy convencido, no sé si los ciudadanos pueden estarlo, de que no van a volver a hacer lo mismo", agregó, al mencionar expresamente que en la última sesión del Parlasur los diputados del Frente de Todos "pararon" el informe de Bachelet. Recordó también al detalle alguna de las severas críticas de Alberto Fernández a la ex presidenta y ahora candidata a vice Cristina Kirchner, una vez alejado de su gobierno: "Dijo que Cristina había destruido la economía. No se pone de acuerdo... Es difícil entender cuál de todos los Fernández está hablando: el que decía que Cristina Kirchner aisló la Argentina, que la dejó sin reservas, la empobreció y ocultó la pobreza o ahora que dice que no estuvo tan mal; y ahora soy yo el que destruyó la economía". En otro pasaje de la entrevista, Macri aseguró que "no apareció un tercer liderazgo tan sólido para disputar la presidencia. El kirchernismo tiene su sector de la sociedad, que cree realmente en las cosas que dice y lamentablemente son muy irreductibles. El gran problema es la negación de la realidad. Cuando se convive con un espacio político que cree que la culpa de todo la tiene el periodismo, no entiende, no sabe interpretar la realidad que ellos describen, es muy complicado". Macri, que va por la reelección, advirtió sobre lo que para él es una pérdida de valores. "Si volvemos al 'dedito' prepotente que nos quiere disciplinar, decir que tenemos que pensar, que tenemos que hacer; todavía no asumieron y ya empiezan a querer perseguir al periodismo, como la Comisión de la Memoria Provincial -que encabeza Adolfo Pérez Esquivel- que vuelve a plantear que los periodistas que investigan están cometiendo un delito. Ese tipo de país con ese tipo de valores seguro que no tiene futuro, estoy convencido", afirmó. También rechazó la afirmación de Fernández, durante el debate del domingo pasado, sobre la deuda externa: "Decir que la plata del FMI fue a la especulación y que se la lleven mis amigos fue una acusación al aire de alguien que fue con la intención de agredir desde el minuto cero y de no hablar lo que ellos van a hacer". "La plata del FMI ha ido a pagar a todas las deudas que ya tenia la Argentina, porque nos habíamos quedado sin crédito, y la que hemos tomado nosotros dos de cada tres pesos fueron a pagar deuda que dejaron ellos, mas los intereses; el peso adicional es el déficit fiscal: el Estado que gastaba mas de lo que tenía" y agregó que "no se puede prometer como van ellos prometiendo, y después hablar de equilibro fiscal si la plata no alcanza. Miremos de verdad el presupuesto: qué es prioritario, qué no es y, sensatamente, honestamente pensando lo mejor para los argentinos". El Jefe de Estado también criticó que el "usar el hambre en contexto electoral no está bien, menos en un país que tiene las políticas sociales más inclusivas del mundo. Hemos aumentando cuatro millones los chicos que reciben la AHU; hemos acompañado miles de comedores comunitarios. Puede haber casos puntuales, pero en la Argentina hay sistema de contención social muy importante".