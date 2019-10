Macri llevó el "Sí se puede" a Salta y prometió que en el futuro "el foco va a estar en el alivio"

POR AGENCIA TÉLAM 10 de octubre de 2019

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy en Salta la marcha del "Sí se puede" y prometió que "en el futuro el foco va a estar en el alivio", tras lo que aseguró que todo lo que se hizo hasta ahora en el gobierno "no ha sido en vano" porque hay "bases más sólidas para poder crecer". Afirmó además que "no solo creemos que podemos dar vuelta una elección. Estamos convencidos de que podemos dar vuelta el país". "Sé, los sentí, los escuché, tomé nota, sé lo que ha sido llegar a fin de mes, sé lo que es sentir el agobio, la angustia, pero quiero también decirles que, además de haberlos escuchado y empezado a tomar decisiones para llevarles alivio, en el futuro el foco va a estar en el alivio", expresó Macri. Macri habló al pie del monumento al general Martín Miguel de Güemes, en la capital salteña, hasta donde llevó la marcha de campaña "Sí, se puede". "Hace tres años y medio que decidimos juntos jugarnos por el cambio, dejar de ser parte del problema para ser parte de la solución, y empezamos a resolver muchos problemas que arrastramos hace décadas", expresó. Admitió "no ha sido fácil y no está siendo fácil, especialmente desde abril del año pasado", y reiteró que "el mayor peso ha caído sobre la clase media". "Todo lo que hemos hecho no ha sido en vano, porque hoy estamos parados en bases más sólidas, más fuertes para poder crecer como no habíamos crecido en muchos años, y juntos lo vamos a hacer, porque ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario, el alivio a fin de mes", sostuvo. Además felicitó a sus seguidores "por estar acá para defender sus convicciones" y les aseguró que "no están solos". Aseveró que "cada vez somos más, porque no nos vamos a resignar, porque este es nuestro país, porque amamos a este país y creemos en nuestros valores". El presidente dio su discurso junto al senador nacional Juan Carlos Romero y el diputado radical Miguel Nanni, que buscan sus respectivas reelecciones. "Nos une querer cuidar nuestra democracia, querer vivir en paz, la honestidad, amar y querer vivir en libertad. Nos une querer construir y no destruir, respetar al otro, quererle dejar un país mejor a nuestros hijos", destacó. Luego explicó a la gente que no va a "parar, aunque llueva, truene o nieve, hasta que no construyamos esa Argentina que nos merecemos todos", e insistió con que "nos tenemos que dar tiempo para resolver las cosas, para seguir trabajando juntos" y "diciéndonos la verdad, en equipo, respetando el federalismo y con honestidad". Nombró "cambios concretos y visibles", como Internet en las escuelas rurales de todo el país, 4G en Salta, el servicio de Telesalud y el ferrocarril Belgrano Cargas que "avanza para conectar el trabajo de los salteños con el mundo". "Hemos revertido años de desidia, inacción, abandono, y con el Operativo Frontera Norte hemos recuperado la frontera salteña para combatir el narcotráfico", dijo, y volvió a enfatizar: "No a la droga, cuidemos a nuestros hijos, no hay moral que justifique vender drogas y matar a nuestros hijos". Macri llamó otra vez a "convencer" e instó a "cuidar nuestro voto" y a participar en las redes, para "defender" las convicciones "sin miedo, pero con respeto, sin agresión" y "defender ese país que soñamos y que amamos". "El desafío es que vayamos a votar como nunca en los últimos treinta años. Tiene que ser una elección histórica", concluyó. Al llegar a Salta fue recibido en el aeropuerto por Romero y el jefe de Gabinete salteño, Baltasar Saravia. Antes del acto visitó el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) en el paraje El Mollar, de Chicoana, y se reunió con finalistas del programa Maestros Argentinos en el Ministerio de Educación.