Macri pidió en Córdoba "cuidar lo que se ha logrado" en estos cuatro años

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente Mauricio Macri pidió hoy "cuidar lo que se ha logrado" en estos cuatro años, sostuvo que se ha puesto "una vara alta" que hay que mantener y pidió "no esperar a que esto vuelva atrás, porque las empresas son como una familia", al recorrer hoy la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA), en la ciudad de Córdoba,



Desde ese lugar el mandatario pidió "cuidar lo que se ha logrado" con el desarrollo de esa empresa argentina porque ahora "hay un proyecto que crece" y que "pone en valor el trabajo de los argentinos".



"Hace cuatro años, cuando arrancamos, encontramos, como en casi todas las empresas del estado, vaciamiento, abandono, falta de inversión", sostuvo, y agregó que "habían confundido una empresa del estado con un aguantadero de la política, llenándola de gente que no tenía nada que ver con la pasión que ustedes comparten por el desarrollo, por la ingeniería, por el armar, el reparar".



Tras señalar que "esta vara alta que hemos puesto estos años hay que cuidarla", afirmó que "no hay que esperar a que esto vuelva atrás porque las empresas son como una familia", y les señaló a los empleados de la firma que "esta familia exprese con orgullo lo que hace y que no acepte que se abandone esta línea de ser parte del mundo, porque ya hoy FADEA es parte del mundo".



FAdeA depende del Ministerio de Defensa y se dedica a la fabricación, mantenimiento y modernización de aeronaves, la primera de su tipo en América Latina en la que, luego de 10 años sin producción, a partir de 2016, se potenciaron proyectos existentes como la modernización del Hércules C-130, la recuperación operativa de 19 helicópteros, y la fabricación de cinco aviones Pampa III para la Fuerza Aérea.