Macri retomó la actividad y se reunió con dirigentes de su círculo cercano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente Mauricio Macri retomó su actividad política después de pasar varias semanas en la Patagonia, y volvió al ruedo desde la oficina que montó en Vicente López, donde se reunió en los últimos días con dirigentes de su confianza.



La información fue confirmada a Télam por fuentes cercanas al ex mandatario y por quienes lo acompañan en esta nueva etapa, después de dejar el poder en diciembre último.



El jueves pasado, Macri almorzó en un hotel de Puerto Madero con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero ninguno de los dos contó hasta ahora en su entorno lo que hablaron en ese encuentro.



"Fue una reunión normal, Mauricio volvió del Sur y era lógico que se reuniera con Horacio para ponerse al día", señalaron fuentes de la Ciudad.



Desde las oficinas del ex presidente explicaron a esta agencia que Macri está "trabajando todos los días, ocupándose de seguir consolidando el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) con los demás referentes que integran la mesa política".



En esa línea, hay una posibilidad firme de que Macri participe en la próxima reunión que los referentes de las tres fuerzas que conforman la coalición (UCR, PRO y Coalición Cívica) celebren en los próximos días.



Esa reunión iba a realizarse esta semana, pero habría pasado a la próxima por diferentes temas de agenda. La fecha sin embargo no está confirmada, y la presencia de Macri tampoco.



Entre otros dirigentes que se reunieron con Macri desde que volvió de Villa La Angostura estuvo la nueva titular del PRO, Patricia Bullrich, y el ex senador Miguel Pichetto, quien fuera su candidato a vicepresidente.



En su oficina, ubicada a pocas cuadras de la Quinta de Olivos, lo siguen acompañando un par de colaboradores y Fernando de Andreis, de relación muy cercana a Macri y quien se desempeñó como secretario general de las Presidencia durante su gestión.



Mientras Macri retoma el contacto con su tropa y Juntos por el Cambio se prepara para su próxima cumbre, los socios de esa coalición siguen a la par trabajando hacia adentro para reorganizarse después de la derrota en las elecciones presidenciales.



El miércoles último, Bullrich reunió a la mesa de conducción para planificar el esquema de trabajo que tendrán en los distintos espacios que ocupan, con la meta puesta en afianzar el rol como principal partido opositor dentro de la coalición.



En ese encuentro, la ex ministra de Seguridad nacional transmitió el mensaje del ex jefe del Estado sobre la necesidad de "respetar con responsabilidad" al electorado que les dio su voto en octubre último, según señalaron ese día fuentes que participaron de la reunión.