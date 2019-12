Macri se reunió con el rey Felipe VI en el cierre de su visita a España por la Cumbre del Clima

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri se reunió hoy con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, en el marco de una visita a España para asistir a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que se convirtió en un escenario de despedida internacional del jefe del Estado, cuyo mandato termina el 10 de diciembre.



El Presidente fue recibido por Felipe VI en la residencia de la familia real, en una audiencia privada que duró 45 minutos, un gesto en sintonía con el respaldo que España le dio durante sus cuatro años de gestión.



El rey español tuvo un papel decisivo al apoyar las reformas estructurales emprendidas por el Gobierno de Macri, que buscaban allanar el camino a las inversiones extranjeras, y España es el segundo país inversor en la Argentina, detrás de Estados Unidos.



El encuentro fue netamente de carácter "privado", según fuentes oficiales, de ahí que se de por descontado que Macri y Felipe VI tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la actualidad política y económica de ambos países.



Más de 300 compañías españolas, algunas con un gran peso, como Telefónica o el Banco Santander, se mantienen expectantes ante la evolución de la economía argentina, que fue altamente inestable en los últimos meses, coincidiendo con el proceso electoral que desembocó en el triunfo del peronista Alberto Fernández, que sucederá a Macri el martes próximo.



A Felipe VI, quien se caracteriza por facilitar y proteger las inversiones españolas en el extranjero, la reunión con Macri seguramente le sirvió para contar con información de primera mano sobre la transición política argentina.



El de hoy fue el tercer encuentro oficial que mantienen Macri y Felipe VI durante la gestión del presidente argentino.



A la audiencia con el monarca asistieron también el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador en España, Ramón Puerta.



Macri realizó un viaje de Estado a España en febrero de 2017, y el rey español realizó su primera visita oficial a Argentina en marzo de este año para inaugurar el Congreso de la Lengua Española, en Córdoba.



En esta ocasión, Macri viajó a la capital de España para participar en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP15), donde ayer puso de relieve las acciones tomadas por la Argentina en los últimos cuatro años para colaborar con la protección del medioambiente, con metas concretas hacia la neutralidad carbónica para el año 2050.



Durante su intervención ante medio centenar de jefes de Estado y gobierno, Macri destacó la apuesta que hizo su gobierno por las energías renovables, -un sector que cuenta con una importante participación de empresas españolas-, que este año representarán el 8 por ciento de la generación eléctrica nacional, y se espera que en 2020 alcancen el 20%.



Aunque no comprometió planes de retirar subsidios a los combustibles fósiles -algo que tampoco tendría en mente el nuevo gobierno de Alberto Fernández-, Macri pronosticó que la generación eléctrica de Argentina "va a ser libre de emisiones de gases de efecto invernadero" en 2040.



Macri detalló medidas adoptadas por su gestión en materia de lucha contra contra el cambio climático como la creación del "gabinete nacional de Cambio Climático" y proyectos como la creación del parque solar Caucharí, en Jujuy.



"Resulta curioso que un presidente que se está yendo presente un plan a 2050. Sería bueno que las medidas anunciadas hubieran sido llevada a cabo durante su gestión, donde la emisión de gases no descendió y las energías renovables fueron un negocio para sus amigos", escribió en Twitter la diputada Gabriela Cerruti, única dirigente opositora que asiste a la COP25, en respuesta a la exposición de Macri.



Entre otras críticas, Cerrutti replicó que el Gabinete de Cambio Climático del que presumió Macri fue creado por una ley aprobada en base al proyecto de Fernando Pino Solanas, del Frente del Sur y ahora en las filas del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.



Además sostuvo que el proyecto solar Caucharí implicó "tomar una deuda millonaria con altísimas tasas de interés".



El objetivo de la COP25 es comprometer a los países firmantes del Acuerdo de París con medidas más ambiciosas y radicales para avanzar en la "descarbonización de la economía" para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados y hacer esfuerzos hasta los 1,5 grados.



Con ocasión de la COP25, Macri se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, y con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno.



Macri viaja hoy a la ciudad suiza de Ginebra para mantener una reunión con el titular de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo.



Antes de dejar la jefatura del Estado, viajará a Brasil para asistir el jueves a la cumbre del Mercosur que tendrá como anfitrión al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien no asistió a la COP25 y junto con el estadounidense Donald Trump es uno de los pocos mandatarios, que se oponen a tomar medidas contra el cambio climático.