Macri viaja a Madrid para asistir a la cumbre de Cambio Climático

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente Mauricio Macri parte hoy hacia a Madrid, donde mañana participará de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que será su despedida de los foros internacionales tras cuatro años de mandato.



A pocos días de dejar la Casa Rosada, el Jefe de Estado visitará España y luego Brasil, dos socios estratégicos de la Argentina, aunque lo hará en el marco de convocatorias que tienen un carácter internacional y regional, respectivamente. y con objetivos contrapuestos.



La cumbre climática debió hacerse en la capital española cuando se estableció que el clima de alta convulsión social que vive Chile actualmente hacía imposible su realización en Santiago, como estaba previsto.



Macri había comprometido su asistencia a la capital chilena, y mantuvo esa posición pese al cambio de sede del encuentro climático.



Con todo, es uno de los pocos presidentes del sur de América que confirmaron su presencia en la Cumbre de la ONU, junto con el presidente de Ecuador, Lenin Moreno.



Una de las ausencias más llamativas, por el lado europeo, será la del presidente francés, Emmanuel Macron, quien enviará a su primer ministro, Edouard Philippe.



Tampoco estarán, como se esperaba, el presidente estadounidense Donald Trump y el brasileño, Jair Bolsonaro, a quien se los reconoce por no darle crédito a las advertencias que se formulan sobre los peligros del cambio climático.



El francés Macron se diferenció abiertamente en agosto con Bolsonaro por su "política de inacción" frente a los devastadores incendios que afectaron el Amazonas, un episodio que comprometió el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, una de las grandes apuestas de Macri durante su mandato.



Precisamente, unos días después de su participación en la conferencia del clima, Macri se desplazará a Brasil, para la cumbre del Mercosur convocada por Bolsonaro.



Antes de que eso ocurra, el presidente argentino deberá presentar los planes del país para cumplir de aquí a 2020 con el Acuerdo de París, concebido para afrontar la crisis climática del planeta, y que tiene como objetivo reducir el calentamiento global por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos para que no supere los 1,5 grados.



El jefe de Estado arribará a Madrid el lunes a primera hora de la mañana a la base aérea Torrejón de Ardoz, y se dirigirá al recinto Ifema, donde se celebrará la cumbre entre el 2 y 13 de diciembre. Allí participará de varias reuniones de la COP25, el órgano de decisiones de esta conferencia.



Su primera intervención será después de la ceremonia de inauguración, con un discurso de tres minutos en el que "reafirmará la visión del Gobierno argentino sobre la urgencia de actuar en consecuencia para evitar las razones que afectan el medioambiente y provocan el cambio climático en el planeta", según adelantó la Casa Rosada.



Previsiblemente no hará ninguna referencia a Vaca Muerta, al proyecto más controvertido en materia medioambiental de su gobierno, que también avala el entrante que encabeza Alberto Fernández.



Tanto Macri como Fernández apoyan la producción de combustibles fósiles, aunque también promueven la inversión en energías renovables.



De hecho, Argentina es un país que está muy lejos de debatir la pertinencia de explotar estas reservas energéticas, algo que va en contra de las propuestas más ambiciosas de lucha contra la actual crisis climática que se plantean en la Conferencia de Partes o COP.



En este ámbito es donde los jefes de Estado y de Gobierno de los diferentes países que adhieren al Acuerdo de París toman decisiones para intentar mitigar los efectos de la crisis climática derivados de la acción humana", tal como detalló Presidencia.



En su viaje, Macri estará acompañado del secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y los secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, entre otros funcionarios.