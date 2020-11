Madera de cantora: La Mariú, carpintera e intérprete, presenta su primer disco

A las 8 de la mañana, el taller de Cabot y España comienza a funcionar. El perfume del aserrín se asienta en las herramientas, en la ropa de María, carpintera por oficio.

Entre que toma una medida y corta una tabla para el proyecto de motorhome en el que está trabajando, mientras en la radio suena una tonada cuyana, María saca de detrás de su oreja el lápiz y en la misma maniobra de trabajo, anota el tema en una tabla suelta. Se escucha la sierra cortando y la voz de María. Ella es carpintera por oficio y cantora por vocación.

La Mariú, como es su nombre artístico, presenta su disco solista. Este viernes en la Sala Títeres en Serio. Pero su oficio no es otra cosa que el resultado de los caminos que ha ido caminando. Parece secundario comparado con todo el camino recorrido.

La palabra “pasión”

La cantora no viene de familia de músicos, viene de familia de maestras. Cuando vivía en la Cienaguita, Sarmiento, encontró una guitarra que era de su mamá, le rogó para que se la regalara, pero no era suficiente, quería aprender a tocar.

“Y yo que siempre he sido terca, ahí estaba, con cinco años poniendo el bracito sobre la guitarra diciéndole a la profe de música que sí llegaba”.

Después fue a la Escuela de Música, ante el temor de su madre que le decía que de eso no iba a poder vivir. “Y tenía razón”, le responde en diferido, “pero la música era lo mío, es mi pasión”

El sueño se termina

El primer obstáculo fue tener su instrumento. Si bien se lo prestaban, había llegado el momento de hacerse con el propio. Sin embargo, la situación familiar se lo impedía. Así fue como viajó a Mendoza y en dos años volvió con el título de Técnica Anestesista.

Con 19 años, a Mariú la invade el miedo al futuro, no se ve toda su vida con esa rutina. Ella es de tierra mojada, de perfume a pájaro bobo, del olor al pan horneándose. Pero de las pasiones no se vive, resuena en su cabeza, así que si va a ser algo, será un trabajo que ayude a los demás. Prueba con la carrera de veterinaria, pero se le hace insostenible.

De nuevo en San Juan, comienza a visitar a un amigo que tiene una carpintería, el oficio le despeja la cabeza. “Acá hay que tener criterio nada más”, dice como la maestra del oficio que es desde hace más de 20 años.

La música vuelve a aparecer, pero los deberes sociales de mujer, en ese momento casada y con dos hijos, la pusieron en pausa de nuevo. “Hubo un impasse por atender a la familia, pero ¿sabés qué? sentía que me faltaba un brazo. Sentía que me faltaba algo mío”.

1,2,3,4

Hasta ahora los instrumentos son los principales: guitarra, flauta traversa y percusión eran los márgenes entre los que se movía. Hasta que en 2018 una amiga le dio el empujón que faltaba.

“Estuve mucho tiempo atrás. Casi 11 años en una banda tocando la batería, hasta que llegaba la tonada y me iba adelante uno o dos temas, después volvía atrás. Hasta que me dijeron ¿por qué no te dejás de joder con eso de tocar cosa? Si vos sos cantante, ¿por qué no te ponés a cantar?”

Ahí fue cuando Mariú empezó a conocer los circuitos profesionales, a recorrer el Instituto Nacional de la Música (Inamu). Con eso comenzó el proceso de grabar disco, producir videos y planear giras.

Este camino nos trae hasta el presente, Mariú grabó “Nacida en Aguas de Guerra” y lo presentará este viernes a las 21 en el Espacio TES en el marco "WIN-KO Festival Discos nuevos, músicas nuevas”. Las entradas pueden conseguirse a través de este enlace de Event Brite y tienen un valor de $300.