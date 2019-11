Madonna responde a la demanda por haber atrasado sus conciertos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diva del pop Madonna y la empresa Live Nation fueron demandadas en Miami (EEUU) por haber atrasado dos horas el comienzo de los shows de su gira "Madame X", algo a lo que ella respondió que "hay algo que todos deben entender, una reina nunca llega tarde".



La estrella esgrimió esas palabras ante los fanáticos durante un concierto que dio esta semana en Las Vegas y que publicó en un video que difundió en Twitter.



Nate Hollander es el demandante que quiere llevar a la diva estadounidense a juicio porque sus conciertos empiezan tarde.



El admirador de Madonna compró entradas en agosto pasado para asistir al concierto del 17 de diciembre en la sala Fillmore de Miami Beach.



Cuando adquirió los boletos la hora de inicio era a las 20.30, pero en octubre fue cambiada a las 22.30 por los organizadores, que, de acuerdo con la demanda, no ofrecieron hasta ahora la posibilidad de devolver el dinero a los que no están dispuestos a trasnochar por Madonna.



La demanda, según CNN, fue presentada el pasado lunes en los tribunales del condado de Miami Dade.



Según Hollander, intentó revender los boletos sin perder dinero, pero fue "imposible" porque los precios bajaron con el atraso de la hora del comienzo del concierto.



El demandante afirma haber pagado 1.024,95 dólares por tres entradas para uno de los siete conciertos de la gira "Madame X" programados en el Fillmore Miami Beach At Jackie Gleason Theater entre el 14 y el 22 de diciembre.



Todos los conciertos en Miami Beach comienzan a las 22.30 horas, según la página web de la gira.