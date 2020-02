Maduro llama a conformar un grupo de "países amigos" para fortalecer el diálogo entre venezolanos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó hoy a crear un grupo de "países amigos" para "fortalecer la democracia" en su país, reiteró que está dispuesto a abrir un diálogo bilateral con Estados Unidos y lanzó duras críticas contra los gobiernos de Colombia y Brasil.



"He puesto en conocimiento de los Gobiernos de España, México, Panamá que se pueda conformar un grupo de amigos de Venezuela para fortalecer la democracia", dijo Maduro en una conferencia de prensa.



La idea de Maduro es la de fortalecer las posibilidades de diálogo político en Venezuela, que este año celebrará elecciones para renovar la Asamblea Nacional (AN, parlamento), que está dominada por el antichavismo.



"Hay elecciones para renovar la Asamblea Nacional y en varias bandas hay un proceso de diálogo muy incluyente con todos los sectores políticos para dar garantías nuevas, plenas, de todo tipo que influyan en un proceso electoral que sea lo más participativo", expresó el presidente venezolano.



Las decisiones que toma la Asamblea Nacional, sin embargo, no tienen ningún efecto porque el organismo fue declarado en "desacato" por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) poco después de que la oposición pasaran a tomar el control del Poder Legislativo.



Sobre la comunidad internacional y este proceso de elecciones, Maduro, citado por la agencia EFE, dijo que ha informado también a los gobiernos de Argentina, México y España, además de la Unión Europea (UE), para que se haga "un proceso de diálogo, antes, durante y después de las elecciones parlamentarias".



En la otra vereda de los potenciales amigos que pueden colaborar con Venezuela, Maduro situó a Brasil y Colombia.



Calificó de "fascista" al gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a quien acusó de estar detrás de "amenazas terroristas" contra su país, reportó la agencia Ansa.



"Bolsonaro está arrastrando a las fuerzas militares de Brasil a un conflicto militar contra Venezuela al amparar a unos terroristas que atacaron a un cuartel que estaba en paz en el país", puntualizó.



También aseguró que "en Colombia se entrenan grupos de mercenarios" para generar focos de violencia en Venezuela, pese a lo cual ratificó su propuesta "de regularizar y restablecer las vías políticas y diplomáticas, basados en el respeto" con el país gobernado por Iván Duque.



En, otro tramo de la conferencia de prensa, Maduro reiteró que está dispuesto a dialogar con el presidente de Estados Unidos, Donal Trump, para resolver las diferencias entre ambos países.



"Siempre le diré a Trump que la mejor forma de resolver estos conflicto es conversando, dialogando", completó.