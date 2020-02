Maduro: "Llegará el día en el que Guaidó será detenido"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy que "llegará el día" en el que el líder antichavista Juan Guaidó sea detenido "por todos los delitos que ha cometido".



"El día que los tribunales de la República den el mandato de detener al señor Juan Guaidó por todos los delitos que ha cometido, ese día va a la cárcel, ten la seguridad. Ese día no ha llegado, pero llegará", dijo Maduro en una conferencia de prensa, informaron El Nacional y la agencia EFE.



Maduro no hizo referencias explícitas a los delitos que le atribuye a Guaidó y que, a su juicio, son sufcientes para que los tribunales ordenen su arresto.



Guaidó, quien fue proclamado en enero de 2019 presiente de Venezuela por encargo de la Asamblea Nacional (AN, parlamento), dominada por el antichavismo, regresó el martes pasado a su país después de una gira internacional.



Durante su periplo fue recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y también tuvo contactos con los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y de Reino Unido, Boris Johnson,



A su regreso a Venezuela fue hostigado y agredido por un grupo de personas, aparentemente vinculadas con el chavismo.



Hoy, el equipo de prensa de Guaidó lanzó un "alerta internacional" en rechazo a la detención de Juan José Marquez, imputado por presunto "tráfico ilícito de armas y explosivos" y tío del líder opositor.



Márquez fue detenido el martes en el Aeropuerto Internacional de Caracas procedente de Lisboa, adonde había acompañando a su sobrino.



Según el diputado Diosdado Cabello, número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Márquez fue detenido por llevar un chaleco antibalas y linternas que contendrían explosivo C4, "un material muy peligroso", en tanto la defensa asegura que es inocente y que lo detuvieron para amedrentar a Guaidó.