Magario cuestionó aumento de tarifas autorizado por Macri y Vidal para 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La intendenta de la Matanza y vicegobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, cuestionó hoy los aumentos tarifarios autorizados por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal y consideró que desde el gobierno "continúan complicando aún más la vida de las familias".



"Hasta último momento y aún luego de que traspasen el mandato, Macri y Vidal continúan complicando aún más la vida de las familias", escribió la jefa comunal en su cuenta de Twitter al adjuntar en su comentario un artículo periodístico que se titula "Autorizan un aumento de 25% en la tarifa de luz bonaerense desde enero".



Para Magario, "no sólo todo sigue aumentando, sino que autorizan y proyectan incrementos para cuando ya no estén en sus gobiernos".



"Vidal lo hizo con un 25% más en la tarifa de luz desde el 1/1/20 y ahora Macri mantiene vigente el aumento en el gas y lo "disfraza" al correrlo para el 1/2/20. Es imperioso que empecemos a reconstruir las economías familiares devastadas", apuntó Magario, que asumirá el próximo 10 de diciembre como vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos.



El mes pasado, el gobernador electo de la provincia Axel Kicillof pidió a Vidal que "retrotraiga el último aumento de tarifas", tras reunirse con la mandataria saliente en su despacho de la Casa de Gobierno, en La Plata.



El gobierno bonaerense autorizó un aumento de 25% en las tarifas de electricidad de las empresas prestadoras que operan en el ámbito de la provincia, que regirá a partir del próximo 1 de enero.



"La gobernadora me dijo que estaba previsto desde agosto. Le pedí que tenga en cuenta el aumento que va a venir de naftas, la suba de las prepagas y cómo está la gente", expuso en aquel entonces el dirigente.