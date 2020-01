Maleteros mantenían bloqueo a terminal de micros de Mar del Plata para pedir regularización laboral

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Maleteros de la estación ferroautomotora de Mar del Plata continuaban esta tarde el bloqueo a los accesos a la terminal en reclamo de la regularización laboral de 30 trabajadores, lo que obligaba a los micros de larga distancia a subir y bajar a los pasajeros a unos cien metros de distancia.



Como consecuencia de la protesta, los micros no pueden entrar ni salir de la estación de la ciudad balnearia desde las 5 de hoy en este segundo final de semana del año.



Ante esta situación, los pasajeros ascienden o descienden de los micros por calle 9 de Julio o avenida Luro y deben hacer más de 100 metros con sus valijas hasta la terminal.



“No nos vamos a mover hasta que no tengamos alguna novedad”, dijo esta tarde Carlos Amodey de la CTA Autónoma respecto a la continuidad de la protesta.



Además, señaló: "Hace un año estamos reclamando por nuestros compañeros que están con un sueldo en negro sin obra social y sin ART”.



El gremialista también precisó que aún no hubo comunicaciones con los responsables de la estación para buscar soluciones a sus reclamos.



"No hemos tenido ninguna comunicación y nos vamos a ir solo con un acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo o un compromiso de blanqueo para los compañeros”, detalló Amodey.