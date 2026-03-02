"Manga de chorros, de ladrones": fuerte cruce de Milei con la oposición en las sesiones ordinarias

El presidente Javier Milei abrió el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso atravesado por fuertes críticas a la oposición y un tono marcadamente confrontativo desde el inicio de su intervención ante la Asamblea Legislativa.

En los primeros minutos de su exposición, el mandatario lanzó una chicana directa hacia los legisladores opositores presentes en el recinto. “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, afirmó, tras destacar el comienzo de su gestión y los ejes centrales de su administración.

Sin embargo, el clima se tensó aún más cuando redobló la apuesta con otra frase dirigida a las bancadas opositoras: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, expresó, en una clara alusión a las denuncias de corrupción que involucran a dirigentes del espacio contrario.

Minutos más tarde, el jefe de Estado profundizó sus cuestionamientos y apuntó contra lo que definió como “operetas”. “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo”, sostuvo, elevando el tono ante la mirada atenta de diputados, senadores y gobernadores.

En uno de los pasajes más duros del discurso, Milei acusó a la oposición de instalar versiones falsas y reiteró críticas vinculadas a causas judiciales que involucran a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, por el memorándum de Irán, por lo que hizo con Vialidad”, afirmó, en una declaración que generó fuertes gestos y murmullos en el recinto.

El discurso, transmitido por cadena nacional, dejó en claro que el Presidente mantendrá un perfil combativo frente a la oposición y que la confrontación política seguirá siendo uno de los ejes centrales de su narrativa de gestión.