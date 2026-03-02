El presidente Javier Milei defendió con énfasis el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y lo definió como el mayor logro económico de su gestión, al exponer ante la Asamblea Legislativa en la apertura del período ordinario de sesiones.

“A su vez, hemos desarticulado el siniestro sistema de licencias para las importaciones, gracias a la eliminación de las SIRA, la ampliación del sistema y la baja de aranceles. Y todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro del RIGI”, afirmó el mandatario.

Publicidad

Según detalló, a través del régimen “hemos aprobado proyectos por 25.000 millones de dólares en caja de masa y estamos evaluando solicitudes por 45 mil millones de dólares”. Además, precisó que los 31 proyectos alcanzados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. “Y esto es solo un año de vigencia”, subrayó.

En el tramo final, el Presidente aseguró: “Dado los resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo y en la votación de esta gestión se transformará, no en una excepción, sino en la política de Estado que nos va a garantizar el país más atractivo de la región”.

Publicidad

Impacto directo en San Juan

Las cifras mencionadas por Milei tienen una traducción concreta en San Juan. La provincia lidera el ranking nacional de proyectos presentados al RIGI y también encabeza el volumen de inversión comprometida, impulsada principalmente por el sector minero.

Para San Juan, el RIGI se convirtió en una herramienta estratégica para consolidar su perfil productivo ligado al oro y al cobre, en un contexto internacional donde los minerales críticos ganan protagonismo en la transición energética.

Publicidad

En términos políticos, el mensaje presidencial buscó reforzar la idea de estabilidad normativa y previsibilidad fiscal como condición para atraer capitales. En clave provincial, el régimen ya impacta en empleo, proveedores locales y proyección de largo plazo para la actividad minera.

Con tres proyectos aprobados y el mayor volumen de inversiones comprometidas del país, San Juan se posiciona como una de las principales beneficiarias del esquema que el Gobierno nacional busca convertir en política de Estado.