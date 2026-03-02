El presidente Javier Milei defendió este domingo la eliminación de la intermediación en la ayuda social y apuntó contra lo que definió como “la mafia de los políticos”, durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. En ese tramo de su discurso, destacó el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y aseguró que el Gobierno avanzó en un esquema de transferencias directas a los sectores más vulnerables.

“Gracias a ello, eliminamos las transferencias discrecionales para sacarle a la política, al negocio, la intermediación de la ayuda social, y aumentamos las transferencias automáticas para que los más vulnerables reciban esos recursos de manera plena”, sostuvo el mandatario ante la Asamblea Legislativa.

En un tono crítico hacia gestiones anteriores, agregó: “Sin lugar a dudas, difícilmente hay un ejemplo que muestre de mejor manera la mafia de los políticos. Robar está mal, pero robarle el pan de la boca a los más vulnerables, haciéndolos esclavos para pasar poder, excede a cualquier adjetivo que se pueda encontrar en el diccionario”.

Aumento de prestaciones y ampliación de cobertura

En el detalle de cifras, Milei afirmó que, tras la reasignación de partidas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incrementó la Asignación Universal por Hijo (AUH) en un 492,9% respecto del valor heredado en 2023.

También señaló que se incorporaron seiscientos mil chicos al beneficio, que la prestación alimentar aumentó un 35,5% y que las becas de primera infancia se incrementaron más de un 500%. A su vez, indicó que la prestación vinculada a los primeros mil días creció más de 1.100%.

El Presidente presentó estas medidas como parte de un cambio estructural en la política social, con foco en la transferencia directa de recursos y la eliminación de organizaciones intermedias. Según planteó, el objetivo fue garantizar que la asistencia llegue “de manera plena” a los beneficiarios.

El mensaje se dio en el marco de la apertura del año parlamentario, donde el jefe de Estado repasó los principales ejes de gestión y buscó reforzar la narrativa de reformas profundas tanto en el plano económico como institucional. En materia social, el Gobierno sostuvo que el rediseño del sistema de asistencia apuntó a mayor transparencia, control y focalización del gasto.