El presidente Javier Milei celebró este domingo la baja de la tasa de homicidios a nivel nacional y elogió el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, aseguró que los indicadores delictivos muestran una mejora sustancial tras la implementación de una batería de reformas y operativos federales.

“En seguridad, tras un accionar implacable de la doctora Bullrich, hemos impulsado reformas legislativas como la ley antimafia, el requisito de datos genéticos y la ley de reincidencia y reiterancia y unificación de condenas para cortar con este flagelo. Junto con la puesta en acción del plan Bandera y el protocolo anti-Piquete”, sostuvo el mandatario.

Según detalló, las estadísticas oficiales registraron una baja del 17% en la tasa de homicidios a nivel nacional. Además, afirmó que en la ciudad de Rosario la reducción alcanzó el 65%, en un distrito históricamente atravesado por la violencia narco.

Publicidad

El presidente también aseguró que durante 2025 se logró una reducción del 20% en los robos, “el valor más bajo de la historia reciente, sin contar el período de encierro por la cuarentena”. En ese tramo del mensaje, reforzó la idea de que los resultados fueron consecuencia directa de una política de seguridad más rígida y de cambios normativos orientados a endurecer penas y limitar beneficios procesales.

“De la misma forma, estamos poniendo orden en las fronteras, donde los narcos entraban y salían a su antojo, y tal como prometimos en campaña, hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, los cuales pasaron de 9.000 por año a cero”, afirmó ante los legisladores.

La referencia apuntó al protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad, que fue uno de los ejes centrales de la gestión en materia de orden público. En paralelo, el Ejecutivo impulsó el Plan Bandera como herramienta para reforzar la presencia federal en zonas críticas, especialmente en Santa Fe.

Publicidad

Apertura con eje en la “batalla cultural”

El discurso se dio en el marco de la apertura formal del año parlamentario, iniciada este domingo 1 de marzo. En su exposición, el jefe de Estado repasó resultados de gestión y volvió a poner el acento en lo que definió como la “batalla cultural”, planteada como sustento ideológico de su administración.

Desde el oficialismo anticiparon que, además del balance en seguridad, economía y orden público, se promoverán iniciativas vinculadas a la estabilidad fiscal y monetaria, junto con proyectos como la denominada ley de Libertad Educativa.

Publicidad

En materia de seguridad, el mensaje buscó dejar una señal política clara: el Gobierno interpretó los números difundidos como un respaldo a su estrategia y como uno de los pilares sobre los cuales proyecta su agenda para 2026.