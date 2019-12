Manto Man viene de un segundo puesto y mañana va por el Hándicap Zanoni

Manto Man, con la monta del jockey William Pereyra, es el candidato para ganar mañana el Hándicap Zanoni, una prueba de 1.200 metros con un premio de 160.000 pesos que se correrá en el décimo turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



El hijo de Lizard Island defiende los colores del stud San Lorenzo, cuenta con una campaña de 11 triunfos sobre 15 carreras oficiales y está en manos del cuidador Carlos Rodríguez.



Viene de un segundo puesto en la arena pesada de Palermo. Perdió a solo tres cuartos de cuerpo con Quena Rec en 1m 08s 96/100. Dejó una buena impresión y está listo para llegar a la victoria en el Hándicap Zanoni.



Como enemigo está justamente Quena Rec, un hijo de Recapturetheglory, quien ostenta un récord de 4 triunfos sobre 13 competencias. El 28 de octubre corrió por última vez en la arena pesada de Palermo. Ahora le dará revancha a Manto Man.



Esa tarde, con la monta del jinete Pablo Carrizo, le ganó por tres cuartos de cuerpo a Man To Man en un final muy parejo, en donde tuvo un poco de suerte en el desarrollo de la carrera. Linda revancha para verla y jugarse unos pesos.



Afán Van, un hijo de Van Nistelrooy, es el lance de la prueba. Está en manos del cuidador Enrique Martín Ferro y será corrido por el jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón.



Su palmarés es de 3 victorias oficiales sobre 11 salidas. El 22 de noviembre corrió en el césped de San Isidro y no anduvo como se esperaba. Entró quinto a 3 cuerpos y medio del ganador 55s 51/100 para los 1.000 metros. Ahora correrá 200 metros más y sus chances crecen.



La reunión en San Isidro consta de 14 carreras y habrá 750.000 pesos en la apuesta Cuaterna sin Placé, mientras que en el último Triplo de la tarde hay 400.000 pesos.



A las 14.30 comenzará la reunión con el Premio Mucho Éxito sobre 1.200 metros para caballos de 6 años y más edad. Hay 93.000 pesos para el ganador y como favorito está Zero Toterance con la monta del joven jinete Alexis Castro.