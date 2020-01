Mar del Plata cuenta con una playa exclusiva para disfrutar con perros

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gabriel Sapienza creó un balneario pet friendly en Mar del Plata a cien metros del faro marplatense y consideró que “es furor porque, además de poder alquilar sombrilla, carpas y guardarropas, se puede lograr entretenimiento para el mejor amigo del hombre”.



Este nuevo balneario, "Yes Playa Canina", está ubicado sobre la ruta interbalnearia 11, kilómetro 5,5.



Se trata del primer balneario "100% Pet Friendly de Argentina", creado para que los amantes de las mascotas disfruten del verano “sin tener que molestar a nadie”.



La iniciativa es de Sapienza y su familia, quienes se cansaron de veranear y no poder llevar a su perro a la playa por las restricciones.



“Para los que las mascotas son una parte de la familia, haber creado este lugar en Mar del Plata es muy satisfactorio porque merecemos vacacionar con nuestros fieles compañeros sin estorbar o molestar a alguien”, dijo Sapienza a Télam.



El dueño del balneario comentó “crear esta playa exclusiva para perros es un furor porque nuestra playa es caratulada como exclusiva, vip y sectorizada para mascotas, donde alquilar una sombrilla, carpas, guardarropa incluye el entretenimiento ideal para el mejor amigo del hombre: el perro”.



Consultado por el costo del servicio, Sapienza comentó que “el precio para pasar el día arranca en los 400 pesos, e incluye un pase para cuatro personas y dos canes, aunque el precio varía dependiendo del tamaño” de los animales.



“El predio cuenta con asistencia veterinaria y kits higiénicos para mantener el orden y la limpieza mientras las personas se divierten con sus perros en la arena o entre las olas”, explicó.



“Sin duda es una propuesta innovadora que abre de 8.30 a 20.30”, señaló.



Los requisitos para poder ingresar con la mascota al balneario son “un apto veterinario, libreta de desparasitación y pipeta para las pulgas mientras que un profesional capacitado se ocupa de su adaptación al ingresar a la playa para asegurar la sociabilidad del animal, y de que no ocurrirán peleas con otras mascotas”.



Aquí “mientras los dueños de los perros disfrutan de la playa, sus mascotas juegan en piletas y laberintos, con pelotas, hacen pozos en la arena o disfrutan de un espacio de sombra con agua fresca y comida”, concluyó.