Marc Márquez, listo para buscar su noveno Mundial de MotoGP con la Ducati

Con la llegada del nuevo año, Marc Márquez puede compartir abiertamente su experiencia con su nueva motocicleta, la Ducati. Tras finalizar la última carrera, el piloto realizó un sorprendente test en Cheste, logrando el cuarto mejor tiempo, a tan sólo una décima del líder, Maverick Viñales (Aprilia), y por escasas milésimas detrás de la mejor en esa marca, conducida por Marco Bezzecchi. Ahora, sueña con recuperarse en MotoGP.

"Tenía mariposas en el estómago, estaba muy nervioso porque aunque llevo muchos años en el Mundial, era un gran cambio, pero tras la primera salida me quedé tranquilo. La velocidad estaba allí, entendía la moto, cómo gestionar las cosas. Me pude adaptar a ella mucho más rápido de lo esperado. Muy pronto me encontré muy bien, con muy buenas sensaciones", fue lo que comenzó diciendo Marc en diálogo con DAZN.

"El tiempo salía sin buscarlo de forma exagerada. No me gusta compararlas, y menos en público. La Ducati es una moto diferente a la Honda, con un estilo de pilotaje diferente. Salto a la moto campeona, así que está en mis manos. Hay muchos pilotos que van rápido con esta moto", expuso luego Márquez, quien terminó su vinculación con Honda después de haber pasado gloriosos 11 años y seis mundiales de MotoGP.

Ilusiones para lo que viene

Por otra parte, el ocho veces campeón del mundo y nuevo piloto de Ducati, también declaró lo siguiente al respecto: "La velocidad está allí, pero aún me quedan muchas cosas por entender a nivel también de posiciones, algunas cosas por pulir. Ya no tanto para ir más rápido, sino para ser más constante. Y, sobre todo, a nivel de comunicación con el equipo".

"Llevaba once años trabajando con un grupo, ahora es un grupo nuevo, pero la familia me ha recibido muy bien y eso siempre es agradable", sentenció Marc Márquez. Cabe recordar que el próximo 20 será la presentación oficial de los hermanos españoles, quienes correrán de nuevo juntos. A su vez, se dará también el estreno con los colores oficiales, situación que se podrá apreciar del 6 al 8 de febrero en los test colectivos en el circuito malayo de Sepang.