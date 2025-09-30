Durante una jornada en Valle Fértil, el gobernador Marcelo Orrego visitó varias localidades del departamento, acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente Mario Riveros y ministros provinciales.

En Astica, inauguró el Acueducto de Refuerzo a la Planta Potabilizadora, un proyecto clave que amplía la capacidad de provisión de agua y asegura un servicio confiable para los próximos años. La obra incluye la renovación de 100 metros de cañería, instalación de válvulas de aire, esclusa y desagüe, con una capacidad máxima de conducción de 5.702 m³ diarios, muy por encima de la demanda proyectada.

“El acueducto representa una mejora estructural fundamental para Astica y Valle Fértil, asegurando el abastecimiento estable para el crecimiento poblacional de las próximas décadas”, destacó Orrego durante la inauguración.

En Baldes de Chilcas, se inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de casi 288 m², diseñado para brindar atención integral a niños y niñas en sus primeros años. El espacio cuenta con salas diferenciadas por edad, comedor, lactario, área administrativa, sanitarios adaptados y espacios de recreación al aire libre. El CDI ofrecerá asistencia nutricional, estimulación temprana y actividades de psicomotricidad, fortaleciendo el desarrollo infantil y la contención de las familias de la zona.

Además, en San Agustín, Orrego entregó 74 computadoras para maestros y 255 netbooks para estudiantes de 5º y 6º grado, en el marco del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”. La iniciativa se complementa con políticas provinciales de alfabetización digital y el uso de la plataforma educativa Eduge, con inteligencia artificial para optimizar la gestión educativa en San Juan.

El gobernador remarcó la importancia de estos proyectos y de la entrega de insumos tecnológicos como parte de su política de apoyo a la educación y desarrollo social: “Vamos a entregar 25.000 computadoras para nuestros chicos, para que tengan oportunidades y movilidad social ascendente. Este gobierno trabaja todos los días para que nuestros hijos tengan más posibilidades de las que nosotros tuvimos, porque ese debe ser nuestro norte”.