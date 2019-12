Marcelo Subiotto protagoniza "Ciegos", debut cinematográfico de Fernando Zuber que se estrena mañana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Ciegos", la primera película de ficción de Fernando Zuber que llega mañana a las salas argentinas y cuenta con el protagonismo de Marcelo Subiotto, Luis Ziembrowski y Benicio Mutti Spinetta -uno de los nietos de Luis Alberto- , relata la travesía de un padre ciego y su hijo en un viaje que significará un fuerte encuentro para ambos.



El filme cuenta el recorrido que realiza ese padre y su hijo casi adolescente a su casa natal porque la madre está grave.



"Más allá del trabajo de composición de un no vidente, lo que me atrajo de la película y del personaje de Marco (el padre) fue atravesar esa línea dramática de una persona que vuelve al punto cero, al momento de su vida en que quedó suspendido", contó a Télam Marcelo Subiotto.



El actor de larga trayectoria teatral reveló que "mi personaje regresa a su pueblo de infancia, el lugar desde donde partió a la Guerra de Malvinas y al que vuelve 20 años después, ciego y con un amigo muerto".



Subiotto contó que en principio el director del filme tenía muchas dudas de trabajar con un actor vidente. "Marco no es solo un ciego, la ceguera es un dato importante pero el dato más importante está en su psiquis, una condición postraumática por su experiencia en la guerra. Cuando él vuelve al pueblo empieza a desvariar".



En su debut protagónico en la pantalla grande, Benicio Mutti Spinetta, el segundo de los tres hijos de Catarina y Nahuel, encarna a Juan, un chico que tuvo que acostumbrarse a vivir con el peso de guiar y acompañar a su papá.



El protagonista destacó la importancia en la trama del papel de Benicio: "Él hace un viaje iniciático en el que se va a encontrar con una mirada nueva sobre la vida y el amor, también va a descubrir a su padre en una zona que desconocía y ese encuentro va a ser fuertísimo para ambos".



En cuanto a cómo vivió la experiencia de trabajar con Benicio, el actor indicó: Está muy bien, es un actor muy joven, es un pibe muy inteligente, con una sensibilidad muy especial, muy al servicio de lo que se le pedía. A veces en los trabajos se da la complicidad entre las personas, a veces no, acá sucedió. Lo mismo pasó con Fernando Zuber (el director)".



Consultado acerca de cómo encaró a su personaje, Subiotto comentó que "lo que hicimos fue trabajar en un instituto de rehabilitación, con gente que se quedó ciega. Aprendí que no son tantos los ciegos de nacimiento. Es el caso de Marco. Estuve un mes yendo a una instructora y descubrí el universo de una persona ciega que es absolutamente diferente al vidente. Tuve que encontrar una nueva lógica en la relación con la realidad".



"Una de las cosas más interesante que me explicaba la instructora, es que así como nosotros tenemos la capacidad de ver, tenemos una relación con lo cotidiano que es de síntesis, hay un montón de cosas que estoy viendo y que sintetizo -explicó-. El ciego tiene que hacer todo a a partir de un análisis, eso te da una presencia diferente con el aquí y ahora, si vos abrís los abrazos, ese diámetro es el lugar de seguridad que tenés para moverte, hay una forma de estar ya en el mundo que es absolutamente diferente".



Además de este paso por la pantalla grande, Subiotto acaba de cerrar temporada en el Centro Cultural Rojas con el unipersonal "Los Pájaros" (Juan Ignacio González, Ignacio Torres).



"Me formé en el teatro y trabajé muchos años allí, y después, desde hace varios años que filmo mucho. La película 'La mirada incidente', que tuvo un gran repercusión, me abrió bastante al mundo audiovisual", repasó.



Puesto a analizar el sendero trazado, Subiotto reflexionó que "el teatro es un poco mi continente y el cine me dio cobijo. Son técnicas de trabajo diferentes y las disfruto mucho. El cine tiene características más colectivas, hay que ser lo más minucioso posible, en cambio el teatro es deportivo, es día a día, es presente y el presente como un concepto filosófico es la vida".