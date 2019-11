Marcelo Tinelli será candidato a presidente en las próximas elecciones de San Lorenzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El animador y empresario televisivo Marcelo Tinelli, actual vicepresidente 1° de San Lorenzo, anunció hoy a través de sus redes sociales que será candidato a presidente en las próximas elecciones del club, el 14 de diciembre.



"He decidido ser candidato a Presidente en las próximas elecciones de San Lorenzo por mi agrupación. Gracias al amigo Horacio Arreceygor (ndr: quien había anunciado originalmente su postulación y la declinó) por su lealtad y compromiso. El 14 de diciembre vamos por cuatro años de gloria, con un equipo de fútbol bien fuerte y el estadio en avenida La Plata", escribió Tinelli en su cuenta oficial de Twitter.



En su anuncio, el dirigente de 59 años le agradeció a los socios del club de Boedo por su decisión de ser candidato a presidente.



"Gracias a todos los socios de San Lorenzo, que me pedían que fuera el candidato a Presidente. Aprendo todos los días de los elogios y de las críticas. Siempre suman y son importantes", acotó.



El conductor televisivo prometió que de ser electo titular del club, trabajará con todo su "amor" por la insititución "santa".



Además Tinelli vaticinó que de ser elegido también invitará "a todos los sectores de la oposición a trabajar con nosotros. Soy un convencido que juntos y unidos somos más".



También el dirigente azulgrana enumeró alguno de sus logros durante los ocho años en la vicepresidencia del club: "Hemos vivido cosas maravillosas, impensadas" (como la Copa Libertadores de 2014)".



"Hoy asumo mi compromiso de ser candidato a Presidente, con más ganas y pasión que en el arranque de la gestión", finalizó.



El actual presidente, Matías Lammens, también le dedicó unas palabras a su amigo en su cuenta de Twitter. "Una gran noticia en el día del hincha de San Lorenzo: 'Cuervo' Tinelli es el mejor candidato para continuar este proyecto que iniciamos en 2012".



"También quiero agradecer a Horacio Arreceygor por su generosidad, amor y compromiso con el club", cerró el ex candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.



Esta semana, el conductor televisivo había buscado la unidad política en el club, pero no se consiguió. Horacio Arreceygor, quien en un principio iba como candidato a presidente, lo hará como vice en la lista que encabezará Tinelli.



El "Cabezón", que en su momento se postuló para ser presidente de la AFA cuando las elecciones terminaron con el escandaloso 38-38, estuvo reunido en los últimos días con el ex delantero Alberto "Beto" Acosta, uno de los hombres que quiere sumar al fútbol profesional en caso de ganar las elecciones.



Además, tiene planeado constituir una Secretaría Técnica (con Leandro Romagnoli como referente) si es que los socios lo eligen como el sucesor de Matías Lammens en San Lorenzo.