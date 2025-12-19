Maira Ochoa volvió a cruzar las puertas de GRUPO HUARPE con una carga emocional distinta, pero igual de intensa. Ganadora del Sanjuanino Solidario 2024 junto a Hogares Beraca, regresó para acompañar a los cuatro finalistas de la edición 2025, en una jornada marcada por recuerdos, nervios compartidos y mensajes dirigidos tanto a los participantes como a la comunidad sanjuanina.

“Regresar a este lugar es volver a sentir aquellos nervios y todo lo vivido, que realmente marcó un antes y un después en mi vida”, expresó Ochoa al comenzar su recorrido. En ese sentido, sostuvo a DIARIO HUARPE que la experiencia trascendió el reconocimiento personal y tuvo un impacto colectivo: “Más allá de haber sido ganadora, lo más importante fue la difusión de una tarea social que venimos realizando desde hace más de 16 años”.

La referente de Hogares Beraca remarcó que el premio permitió ampliar el alcance del trabajo que desarrolla la fundación en San Juan. “Gracias al Sanjuanino Solidario, muchas más personas conocieron esta tarea y se acercaron para acompañarla”, señaló, y agregó que esa visibilidad fortaleció el vínculo con la comunidad y abrió nuevas puertas para la acción social.

Al referirse a los finalistas de este año, Ochoa hizo hincapié en el rol comunicacional de quienes trabajan en el ámbito solidario. “Como solidarios, una de las responsabilidades principales es transmitir lo que hacemos y darlo a conocer”, afirmó. Según explicó, la difusión es clave para que la sociedad pueda involucrarse y comprender el alcance real de cada proyecto.

También se detuvo en el escenario de quienes no resulten ganadores. Desde su experiencia personal, recordó que su camino dentro del certamen fue progresivo. “Yo también fui nominada en ediciones anteriores y no llegué a las instancias finales, pero eso no me detuvo”, relató. En ese marco, alentó a los participantes a sostener su compromiso: “Si realmente existe un corazón solidario, no tiene que apagarse; tiene que mantenerse encendido”.

Finalmente, dejó un mensaje directo a los sanjuaninos, a quienes definió como solidarios, aunque a veces desorientados. “La comunidad es muy solidaria, pero en ocasiones no sabe cómo ayudar”, indicó. Por eso, invitó a acercarse a las personas y organizaciones que trabajan en el territorio: “Acompañar la tarea social no siempre implica recursos económicos; el recurso humano también es muy valioso”.

Con su regreso, Maira Ochoa volvió a ocupar un lugar simbólico dentro del Sanjuanino Solidario, consolidándose como una voz autorizada que refleja el impacto real y sostenido de la solidaridad en la provincia.