María Ester, una sanjuanina de 91 años, acudió este domingo a su escuela habitual para emitir su voto, a pesar de que la edad la habilita para hacerlo de manera opcional. Su entusiasmo por participar en los comicios se mantiene intacto, y su presencia llamó la atención de vecinos y autoridades del establecimiento.

“Todos los años voto. Me gusta mucho votar. Me encuentro bien, gracias a Dios”, expresó a DIARIO HUARPE al ser consultada sobre su decisión de acudir a las urnas. Según comentó, el nuevo sistema de votación le resultó sencillo: “He votado y fue fácil”, agregó con una sonrisa.

Esta sanjuanina ha votado en la misma escuela prácticamente toda su vida, destacando la importancia de la constancia y la tradición en su familia y comunidad. “Toda la vida he venido a votar aquí”, aseguró, señalando el vínculo que mantiene con el lugar y con su entorno cercano.

En cuanto a su acompañamiento, María Ester detalló que suele acudir sola, aunque en esta ocasión la trasladó un vecino de confianza. “El vecinome trajo, lo conozco desde chiquito. Lo tengo cortito. Lo vigilo bien”, comentó, reflejando el cuidado y la atención que mantiene hacia quienes la rodean.

Su historia refleja el compromiso de muchos sanjuaninos con la democracia y el voto como un acto cotidiano pero esencial. La figura de María Ester se ha convertido en un ejemplo de responsabilidad cívica y amor por la participación ciudadana.