María y Paula Marull estrenan "El sueño de Rosita" en el FIBA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las hermanas María y Paula Marull estrenan hoy y desarrollarán ocho funciones del biodrama musical "El sueño de Rosita", un trabajo que se desarrolla en la cocina de La Casa del Teatro y que se verá en el Marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA).



Además de las funciones en el FIBA (hoy, el lunes, miércoles y viernes de la semana próxima) la obra se seguirá viendo los sábados de febrero.



Se trata de una propuesta de teatro breve realizada en el marco de Bombón Casa Teatro, realizado para el FIBA y en el que participan otras dos obras cortas, todas desarrolladas en la Casa del Teatro, el espacio donde viven cerca de 30 actores retirados.



"Limbo Regina", dirigida por Nelson Valente y con protagónico de Linda Peretz que desarrolla una visita por la Casa y "L'Avariete", una varieté realizada por los residentes del lugar completan el programa Bombón Casa Teatro, que se verá en forma conjunta en el edificio de avenida Santa Fe 1243.



En el caso de "El sueño de Rosita", se trata de un biodrama musical protagonizado por la enfermera de la Casa, junto con el cocinero y el recepcionista, además de la participación dos conocidas cantantes que viven allí como residentes: Graciela Susana y Zulema Durán.



Las Marull escribieron la obra, que está en rima, bajo la premisa de desarrollar el material con historias de los trabajadores del lugar.



" Requirió un trabajo de investigación, venir a la Casa, buscando dónde puede haber una ficción, en qué historia de vida o personaje puede haber algo para contar y así fue como la conocimos a Rosita, que es la enfermera y parece como la madre de todos los residentes", cuenta Paula Marull a Télam.



La participación de las Marull en proyectos especiales del FIBA no es nueva, el año pasado montaron un espacio gemelo en dos negocios de la estación de subte Carlos Gardel en el apartado Maratón Abasto en que sorprendían al público ocasional con dos situaciones que se desarrollaban una junto a la otra en cada uno de los locales: un nacimiento y un velorio.



"Estos proyectos están buenos porque son diferentes y uno aprende a no controlar tanto, acá trabajamos con gente que no son actores, el espacio escénico es una cocina, que funciona en los ensayos y durante la obra, donde se cocinan panqueques y también descubrís el entusiasmo de la gente y los talentos artísticos que tienen, lo que es muy emocionante", subraya María.



Hace tres meses que las hermanas Marull visitan casi diariamente La Casa del Teatro, llegaron sin papeles, con la premisa de montar una obra con sus trabajadores y así armaron este biodrama (musical, gauchesco, agregan) escrito en rima y que se puede ver desde hoy en el marco del FIBA.