La cuarta finalista del Sanjuanino Solidario 2023 es María Zalazar, tiene 70 años, seis hijos y 16 nietos, es referente de la comunidad "Wuarpe Cacique Colchagual", se denomina así por un ancestro. La comunidad actualmente la integran 85 familias. La misma nació el 8 de noviembre del 2008 y hace más de 15 años realizan diferentes actividades solidarias: festividades, talleres de pintura, tejido, orfebrería, costura, entre otros.

Sonriente y con una amabilidad contagiosa, María Zalazar recibe al equipo periodístico de DIARIO HUARPE en su vivienda, ubicada en Cochagual, departamento Sarmiento. A lo largo de los años, María busca en una tarea incalmable, ayudar a su comunidad y a quien lo desea, brindando diferentes talleres de tejido, escritura, orfebrería, costuras, entre otros, para así, mantener viva las costumbres y luchar por los derechos de su pueblo para que no sean olvidados a través del tiempo. Además, a través de diferentes tareas solidarias, donan alimentos a quienes lo necesitan, siendo el prójimo como prioridad.

"Como referente, me gusta contar muchas historias que me relataba mi padre, él todas las noches se sentaba en un sillón y jamás contó lo mismo, muchas cosas las he escrito, las tengo ahí por si a mis hijos les interesa saber de qué se trata", explicó Zalazar a este medio.

La comunidad Wuarpe del Cacique Colchagual tiene su ciclo formativo en una escuela que hace honor a su nombre: "Aula abierta a la vida". Allí se ponen en valor las prácticas ancestrales, ceremonias, creencias y saberes tanto dentro de la comunidad como para todas las personas que quieran aprender.

Con mesas circulares, algunos invitados y muchas ganas de compartir experiencias, esta escuela tiene propósitos muy claros para unir identidad y educación en clases que se extienden todo el año. A su vez las comunidades pusieron énfasis en una educación que nace desde el interior de ellas a partir de la valoración de sus propias prácticas y del rescate y mantenimiento de la oralidad.

Sobre esto María explicó que: "En la escuelita nos reunimos una vez al mes, todos los primeros domingos del mes, aprendemos idiomas, saberes, juegos, todo lo que tiene que ver con medicina, comida ancestral, todo lo aprendemos en la escuelita, con el paso del tiempo, recordamos las fechas festivas que se vienen", cerró.

Las comunidades wuarpes de territorios del Cuyum y Cacique Colchagual presentan una forma de educación tituladas por ellos como “Escuela para la Vida”, este proyecto está vinculado por políticas que nacen en la misma comunidad e intentan de alguna forma suplir falencias del Estado, estas son de alguna forma prácticas interétnicas que apunta a una endoaculturación verdadera e intercultural.

Las voces de sus líderes abren una puerta que es la de una educación con visión y cosmovisión, es por eso que Aldo Zalazar, hermano de María, valorizó los diferentes eventos solidarios que realiza la comunidad, como los son festejos del Día de las Infancias, Día de la Madre y las actividades referentes a los pueblos originarios.

El hombre, que también es uno de los líderes de la comunidad, habló de la labor de María: "Es muy importante para nosotros, no tiene pausa, no tiene descanso, es importantísimo la actividad que ella realiza, nosotros desde atrás le ayudamos a realizarla, antes éramos de otra comunidad, pero pasaron cosas que no vale la pena recordar y tuvimos que conformarnos como comunidad”, cerró.

Es importante visibilizar, concientizar y exponer la realidad de los pueblos indígenas y su devenir a lo largo de la historia. La realidad en términos educativos a nivel nacional, es que el estudio de los pueblos originarios históricamente ocupó un lugar considerablemente relegado en la currícula formal obligatoria y, en consecuencia, en los textos escolares y demás materiales didácticos que acompañan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Premio

Con el dinero del premio del Sanjuanino Solidario 2023, María Zalazar confirmó que seguiría colaborando y ayudando a su comunidad, invirtiendo ese dinero en los diferentes talleres, en la escuela y en el resto de las acciones solidarias.

Además, la necesidad inminente es tener una auto para movilizarse en conjunto a los diferentes lugares donde desarrollan actividades, sabiendo que algunas distancias son extremas y al no tener esto, esto dificulta la tarea.