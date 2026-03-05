La sanjuanina Maribel Aguirre volvió a destacarse en la Vuelta a San Juan Damas 2026 al ganar la contrarreloj individual disputada este jueves en el departamento Rivadavia. La ciclista del equipo Municipalidad de Pocito marcó un tiempo de 16:58:490 en el recorrido de 12,6 kilómetros y fue la única competidora en bajar la barrera de los 17 minutos, lo que le permitió mantenerse como líder de la clasificación general.

El podio de esta jornada. (Gentileza Gobierno de San Juan)

La segunda etapa reunió a 120 ciclistas y tuvo largada y llegada en el Parador del Ciclista. El circuito se desarrolló por avenida Libertador General San Martín hasta calle Galíndez, continuó hacia el norte hasta la rotonda e ingresó a la Ruta 60, con retorno en la rotonda de la ex Cerámica San Juan para completar el trayecto hasta la línea de meta.

Publicidad

(Gentileza Gobierno de San Juan)

La primera en salir a competir fue la sanjuanina Dayana Dávila, del Team del Valle, quien registró un tiempo de 20:45:380. Con el correr de la prueba los registros comenzaron a mejorar, con destacadas actuaciones como la de Paulina Berón, del Surmza Team, y la correntina Paola Corina Sosa, del equipo Elite Raffler, que durante varios minutos lideró la clasificación.

Sin embargo, en la parte final de la competencia comenzaron a aparecer los mejores tiempos. María Laura Bugarin, del equipo Mega Security, se ubicó al frente con 18:02:440, mientras que las ciclistas de Municipalidad de Pocito, Carolina Inés Pérez y Eliana Elizabeth Villalba, también se metieron entre las primeras posiciones.

Publicidad

La definición llegó con las últimas corredoras. Maira Yanina Acosta, del Pablo González Team, registró 17:30:100, pero luego Jenifer Francone, de Diberbool, bajó el tiempo a 16:59:850. Finalmente, Aguirre cerró la jornada con el mejor registro del día y se quedó con la etapa.

El podio de la contrarreloj quedó conformado por Maribel Aguirre en el primer lugar, seguida por Jenifer Francone y Julieta Benedetti, del Pablo González Team. En tanto, Sol María Mockford lidera la clasificación junior y Carolina Inés Pérez encabeza la categoría máster.

Publicidad

La competencia continuará este viernes con la tercera etapa, que se disputará en el departamento Chimbas. La concentración será a las 15 en la Plaza Departamental, con largada prevista para las 16 y un circuito de aproximadamente 74 kilómetros que se recorrerá en nueve oportunidades.