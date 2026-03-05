Huarpe Deportivo > Rivadavia
Maribel Aguirre brilló en la contrarreloj de la Vuelta a San Juan Damas
POR REDACCIÓN
La sanjuanina Maribel Aguirre volvió a destacarse en la Vuelta a San Juan Damas 2026 al ganar la contrarreloj individual disputada este jueves en el departamento Rivadavia. La ciclista del equipo Municipalidad de Pocito marcó un tiempo de 16:58:490 en el recorrido de 12,6 kilómetros y fue la única competidora en bajar la barrera de los 17 minutos, lo que le permitió mantenerse como líder de la clasificación general.
La segunda etapa reunió a 120 ciclistas y tuvo largada y llegada en el Parador del Ciclista. El circuito se desarrolló por avenida Libertador General San Martín hasta calle Galíndez, continuó hacia el norte hasta la rotonda e ingresó a la Ruta 60, con retorno en la rotonda de la ex Cerámica San Juan para completar el trayecto hasta la línea de meta.
La primera en salir a competir fue la sanjuanina Dayana Dávila, del Team del Valle, quien registró un tiempo de 20:45:380. Con el correr de la prueba los registros comenzaron a mejorar, con destacadas actuaciones como la de Paulina Berón, del Surmza Team, y la correntina Paola Corina Sosa, del equipo Elite Raffler, que durante varios minutos lideró la clasificación.
Sin embargo, en la parte final de la competencia comenzaron a aparecer los mejores tiempos. María Laura Bugarin, del equipo Mega Security, se ubicó al frente con 18:02:440, mientras que las ciclistas de Municipalidad de Pocito, Carolina Inés Pérez y Eliana Elizabeth Villalba, también se metieron entre las primeras posiciones.
La definición llegó con las últimas corredoras. Maira Yanina Acosta, del Pablo González Team, registró 17:30:100, pero luego Jenifer Francone, de Diberbool, bajó el tiempo a 16:59:850. Finalmente, Aguirre cerró la jornada con el mejor registro del día y se quedó con la etapa.
El podio de la contrarreloj quedó conformado por Maribel Aguirre en el primer lugar, seguida por Jenifer Francone y Julieta Benedetti, del Pablo González Team. En tanto, Sol María Mockford lidera la clasificación junior y Carolina Inés Pérez encabeza la categoría máster.
La competencia continuará este viernes con la tercera etapa, que se disputará en el departamento Chimbas. La concentración será a las 15 en la Plaza Departamental, con largada prevista para las 16 y un circuito de aproximadamente 74 kilómetros que se recorrerá en nueve oportunidades.