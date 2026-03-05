El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que los usuarios del transporte público pueden acceder a reintegros de hasta el 100% del valor del pasaje al pagar el colectivo con el celular en la RedTulum. Los beneficios forman parte de promociones impulsadas por entidades bancarias y billeteras virtuales, por lo que son externos al sistema nacional SUBE.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte explicaron que estas promociones buscan incentivar el uso de herramientas digitales para el pago del transporte público. Para acceder a los reintegros es necesario utilizar dispositivos móviles con tecnología NFC y pagar el boleto a través de billeteras digitales compatibles.

Publicidad

Una de las promociones vigentes es la de tarjetas Visa Débito emitidas en Argentina. En este caso, el reintegro puede alcanzar el 100% del valor del pasaje siempre que el pago se realice desde el teléfono mediante una billetera digital con la tarjeta asociada y el sistema NFC habilitado. El beneficio no se aplica si se paga con la tarjeta física ni mediante código QR.

El programa establece un tope de devolución de hasta 10.000 pesos mensuales por tarjeta. El reintegro se acredita de manera automática en la cuenta del usuario y el plazo estimado para recibirlo es de entre 20 y 30 días hábiles.

Publicidad

Por otra parte, la billetera virtual Mercado Pago también ofrece campañas de reintegro total para viajes en colectivo. Para acceder al beneficio, el usuario debe ingresar a la sección “Beneficios” de la aplicación y activar la promoción de transporte antes de realizar el pago del pasaje.

En este caso, el límite de devolución también puede llegar hasta los 10.000 pesos por usuario y la acreditación suele realizarse dentro de los cinco días hábiles, aunque depende de la disponibilidad de fondos o cupones destinados a la promoción.

Publicidad

Desde el Gobierno provincial recordaron que cada promoción tiene requisitos y condiciones propias, por lo que es importante verificar previamente el medio de pago, la compatibilidad del dispositivo (especialmente que tenga NFC y sistema Android) y la activación del beneficio dentro de la aplicación correspondiente.

Las autoridades señalaron que estas iniciativas buscan que los pasajeros aprovechen las herramientas del sistema financiero digital para reducir el costo de sus viajes diarios y mejorar la experiencia de movilidad en el transporte público de San Juan.