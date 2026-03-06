La aprobación de proyectos mineros dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) puede marcar un punto de inflexión para el desarrollo de San Juan. Así lo aseguró el empresario sanjuanino Ricardo Martínez, ex presidente de la Cámara Minera de San Juan, en diálogo con GRUPO HUARPE durante la PDAC 2026, la principal convención minera del mundo que organiza la Prospectors & Developers Association of Canada en el Metro Toronto Convention Centre.

Para Martínez, el actual escenario abre una etapa clave para transformar años de exploración y estudios en inversiones concretas.

“Tenemos un año muy crítico, un año que es una bisagra”, afirmó. “Con la aprobación de estos RIGI y, Dios quiera, con la aprobación del RIGI de Vicuña que se espera relativamente pronto, no tenemos solamente promesas sino compromisos formales de inversión”.

El empresario explicó que el régimen obliga a las compañías a cumplir cronogramas de inversión anuales, lo que genera previsibilidad para toda la cadena productiva.

“El RIGI es un compromiso formal de inversión año a año que no puede ser abandonado sin perder todos los beneficios del régimen”, señaló.

Un potencial que se consolida

Martínez sostuvo que el interés internacional que hoy despierta la minería argentina es el resultado de décadas de trabajo geológico y exploratorio.

“Siempre ha habido avances. Los proyectos se han ido estudiando, se han ido consolidando los datos y se han ido produciendo descubrimientos”, explicó.

Ese potencial geológico, que durante años fue señalado por la industria, hoy comienza a encontrar un marco institucional y económico más favorable.

“Hoy ese potencial tiene el paralelo de una jurisdicción más creíble, de una situación macroeconómica diferente y de herramientas como el RIGI”, indicó.

El empresario destacó además que muchos de los proyectos sanjuaninos ya avanzaron en etapas de prefactibilidad y factibilidad, lo que los coloca más cerca de decisiones de inversión.

Expectativa por nuevas inversiones

En ese contexto, Martínez consideró que San Juan atraviesa una etapa decisiva para el desarrollo de su matriz minera. “Las empresas creo que ordenadamente van a ir creciendo en sus inversiones”, afirmó.

Ese proceso, explicó, puede tener impacto directo en el empleo y en la economía local.

“Eso va a atraer todo lo que están esperando los proveedores, el gobierno y fundamentalmente la gente de San Juan que está buscando trabajo”, sostuvo.

El empresario remarcó que la minería no solo implica inversión directa en los proyectos, sino también un efecto multiplicador en proveedores, infraestructura y servicios.

Prepararse para el crecimiento

De cara a lo que viene, Martínez planteó que el desafío para la provincia será organizarse y fortalecer sus capacidades productivas.

“Sanjuaninos nos tenemos que ordenar, educarnos, prepararnos y consolidarnos en nuestras actitudes comerciales”, expresó.

Incluso advirtió que, si varios proyectos avanzan al mismo tiempo, la demanda de servicios y mano de obra podría superar la capacidad actual. “Si viene todo lo que se está viniendo en forma conjunta, quizás no demos abasto”, señaló.

Por eso, insistió en la necesidad de planificación y trabajo coordinado entre empresas, proveedores, gobiernos y comunidad.

“Hay que estar muy organizados para poder responder a toda la posibilidad de trabajo que puede llegar”, concluyó.