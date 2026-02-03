Marixa Balli anunció el cierre definitivo de su local de indumentaria y calzado en el barrio porteño de Flores y comenzó una liquidación total del stock de su marca Xurama, decisión que dio a conocer a través de una transmisión en vivo en Instagram.

La exvedette realizó el vivo ante los más de 125.000 seguidores de la cuenta oficial de la marca, donde recorrió el nuevo espacio alquilado para vender las últimas prendas disponibles y mostró en detalle los artículos que forman parte del remate final. Durante la transmisión, aclaró que se trata de cantidades limitadas.

En el repaso de la mercadería, Balli detalló que remeras, shorts y pantalones se ofrecen con precios que van desde los $10.000 hasta los $15.000. En tanto, el calzado tiene un valor de $25.000, mientras que las carteras alcanzan los $35.000, algunas bajo promociones especiales como el formato 2x1. La liquidación incluye además ropa interior, musculosas, jeans y shorts.

El cierre del local fue confirmado previamente por la artista en una entrevista televisiva, donde explicó que la decisión estuvo vinculada a la fuerte caída en las ventas del sector textil y al descenso del movimiento comercial en la zona de Flores. Según indicó, el contexto económico y la retracción del consumo impactaron de forma directa en la actividad del negocio.

Balli también señaló las dificultades que enfrenta el rubro del calzado, especialmente por la inestabilidad en los precios de los insumos y las demoras en la cadena de producción, factores que complicaron la planificación y el sostenimiento del emprendimiento.

La marca Xurama se mantuvo activa desde 2005, con distintos locales en el barrio de Flores. A lo largo de los años, el proyecto atravesó diversas etapas económicas, hasta que la empresaria resolvió dar por concluida la actividad comercial y avanzar con la liquidación del stock disponible.