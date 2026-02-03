En la previa de San Valentín, San Juan suma una alternativa distinta para quienes buscan conocer a alguien cara a cara. El 13 de febrero, un bar de la provincia será sede de “Single Wine Speed Dating”, una propuesta que combina citas rápidas, vino y gastronomía, con tiempos definidos y una dinámica pensada para romper el hielo y, por qué no, conocer al amor de tu vida.

El encuentro que reunirá a sanjuaninos solteros, en búsqueda de algo pasajero o formal, se realizará el 13 de febrero en el bar capitalino Desfachatados, como una propuesta para anticiparse al Día de los Enamorados. “La idea es para este 13, para que nadie pase solo el día 14”, remarcó Victoria Contreras, una de las organizadoras, en diálogo con DIARIO HUARPE.

“Es una propuesta que normalmente se hace en Europa o Norteamérica. Estamos lanzando esta convocatoria para que vengan a disfrutar de vino y buena gastronomía, pero sobre todo esto es un speed dating y por qué no conocer al amor de tu vida”, explicó Contreras.

Victoria Contreras, sommelier y organizadora del evento junto a Adriana Pujado.

La idea de conocer personas de esta manera innovadora surgió de una experiencia personal compartida. “Esto lo organizamos entre tres amigas sommeliers que estamos solas. Pensamos en por qué no tener un lugar donde ir solas, en un ambiente seguro, donde también haya chicos solos que quieran charlar y ampliar sus horizontes”, contó.

Como cierre, la invitación es directa: “Viene el 14 de febrero y no lo pases solo, venite el 13, conocé al amor de tu vida, disfrutá un buen vino y maravillosa gastronomía’”.

El bar Desfachatados donde será el evento para conocer personas.

Cómo funciona la dinámica

La actividad se desarrollará en Desfachatados, un espacio elegido por su propuesta enológica y gastronómica. A diferencia de las aplicaciones de citas, el encuentro es presencial. “Lo innovador es que esto no es una aplicación, es en vivo y cara a cara. Nosotras nos encargamos de ubicar a las personas y darles una ubicación inicial”, destacó la organizadora.

La cita contará con buena gastronomía y un menú de cinco pasos. (Foto: DIARIO HUARPE)

Cada cita tendrá una duración aproximada de 15 a 18 minutos. “Cuando suena una música especial, hacemos rotar a las personas. Te movés con tu copa de vino y en cada rotación recibís un plato nuevo tipo tapeo”, detalló Victoria. En total, la experiencia incluye cinco rotaciones, con gastronomía de cinco pasos y vinos maridados.

El momento del “match”

Si durante el encuentro hay "match" entre dos persona, la propuesta contempla una señal clara. “Vamos a tener rosas para que, cuando se arme un match, puedan obsequiarse una. Tanto él como ella pueden regalarla”, explicó.

La cita tendrán una duración de 15 a 18 minutos. (Foto: DIARIO HUARPE)

En caso de que no haya coincidencia inmediata, la dinámica continúa. “Al rotar varias veces conocés a muchas personas. Y siempre existe la opción de intercambiar datos para seguir charlando después”, señaló.

Además, al finalizar las rotaciones, los participantes pueden quedarse en el lugar. “Pueden seguir disfrutando de la música y la gastronomía del bar”, agregó.

Entradas

Para participar del evento “Single Wine Speed Dating” es necesario adquirir una entrada anticipada, con un valor de $35.000, que puede conseguirse a través de las organizadoras: @victoriasommelierok o @adripujado.