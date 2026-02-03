En enero se vendió casi la mitad de los autos eléctricos de 2025 en Argentina, un récord que marca un crecimiento sin precedentes para este segmento del mercado automotor. Solo en los primeros 31 días del año se patentaron 533 vehículos 100% eléctricos, frente a 1.279 unidades vendidas durante todo 2025. Esto significa que en un solo mes se alcanzó casi el 42% de las operaciones del año anterior.

El fenómeno se explica, en gran parte, por la llegada masiva de vehículos desde China, encabezados por el buque BYD Changzhou que arribó a Terminal Zárate el 19 de enero con 5.800 autos. Esta llegada generó un efecto inusual en las concesionarias, ya que muchos usuarios que evaluaban comprar un auto 0 km decidieron esperar y consultar por los modelos eléctricos recién arribados.

Publicidad

“Fue muy curioso lo ocurrido, sin mirar la marca que vendemos empezó a entrar gente a preguntar por los autos del barco”, explicó un gerente de concesionaria. Aunque no todas las consultas se convirtieron en ventas inmediatas, la expectativa generada promete un impacto duradero en la demanda.

BYD lideró el mercado de eléctricos con 386 unidades vendidas, representando el 72,4% del total de ventas de enero. El modelo más patentado fue el BYD Yuan Pro, con 210 vehículos, seguido por el BYD Dolphin Mini con 176 unidades. En segundo lugar quedó Chevrolet, con 37 Spark EUV, mientras que Renault y JMEV empataron con 25 vehículos cada una. El Top 5 lo completó el chasis para bus eléctrico Agrale MA 6.0, con 11 unidades patentadas.

Publicidad

Otros modelos que se sumaron al ranking fueron Volvo EX30 (9 unidades), Baic EU5 (8 unidades) y Geely EX5 y Great Wall Ora 3 (6 unidades cada uno). En total, 22 modelos de autos eléctricos se patentaron durante enero, demostrando una diversificación creciente del mercado.

El crecimiento de las ventas de autos eléctricos quintuplica el promedio mensual del año pasado y refleja un cambio gradual en el mix del parque automotor argentino. La llegada del cupo especial del Gobierno, que permite importar vehículos eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35% hasta 2029, también impulsó este récord.

Publicidad

Con estos números, la industria de autos eléctricos muestra un avance sólido, aunque aún representa un porcentaje reducido del total de ventas de 0 km. La expectativa de los concesionarios es que este impulso continúe en los próximos meses, consolidando el segmento eléctrico como una alternativa real para los consumidores argentinos.