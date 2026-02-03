La Policía Federal Argentina (PFA), en colaboración con el FBI, logró frustrar un doble atentado escolar planificado por dos menores de 15 y 16 años en las provincias de Buenos Aires y Jujuy. Según fuentes oficiales, los adolescentes no se conocían en persona pero mantenían contacto virtual, donde compartían mensajes antisemitas, racistas y de odio.

El alerta inicial fue emitido por el FBI tras detectar conversaciones en redes sociales que indicaban la intención de cometer ataques en escuelas. A partir de esta información, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA inició tareas de campo para determinar la ubicación de los sospechosos. Uno residía en La Quiaca (Jujuy) y el otro en Miramar (Buenos Aires), mientras que se identificaron otros dos domicilios en Quilmes y San Martín.

Publicidad

La investigación fue judicializada a través del Juzgado Federal de Mar del Plata N°3, que ordenó allanamientos en los cuatro domicilios. Durante los operativos, la PFA secuestró cuchillos de caza, municiones de arma de fuego, tres notebooks, una tablet, siete teléfonos celulares, material con simbología nazi y documentación de interés para la causa.

La causa fue caratulada como “intimidación pública” y todos los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado. Las autoridades destacaron que la rápida intervención evitó una tragedia y subrayaron la importancia de la cooperación internacional entre fuerzas de seguridad ante amenazas potenciales de violencia escolar.