Racing sufrió su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura al caer 3-1 frente a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna, en Victoria, en la tercera fecha del certamen. Con este resultado, la Academia permanece última en la Zona B, mientras que el Matador se posiciona como uno de los líderes.

El primer tiempo transcurrió con pocas emociones. Tigre tomó la iniciativa y exigió a Facundo Cambeses en varias oportunidades, mientras que Racing apostó a un juego más cauto, dependiendo de Adrián “Maravilla” Fernández para generar peligro.

Publicidad

Antes del descanso, a los 48 minutos, una contra del local terminó en el gol de David Romero. Ignacio Russo habilitó de espaldas y Romero recorrió casi toda la cancha, dejando atrás a Cambeses y definiendo junto al palo, abriendo el marcador para Tigre.

En el complemento, Racing logró descontar a los 80 minutos gracias a un zurdazo de Gabriel Rojas ante una débil respuesta del arquero Zenobio. Sin embargo, Tigre volvió a golpear rápidamente: primero con Ignacio Russo tras un error de Santiago Sosa, y luego con Gonzalo “Pity” Martínez, quien definió con su zurda para sellar el 3-1 final. Martínez se quebró en llanto tras marcar su primer gol en más de un año.

Publicidad

Con la victoria, Tigre llegó a 7 puntos y comparte la punta de la Zona B con River Plate. Racing, en cambio, sigue sin unidades y buscará revertir su situación en la próxima fecha ante Argentinos Juniors. Tigre visitará a River Plate en un duelo directo por la punta.