La comunidad de los deportes de invierno se encuentra conmocionada tras la muerte de Brooke Day, una snowboarder australiana de 22 años, ocurrida en Tsugaike Mountain Resort, ubicado en Otari, Japón.

El accidente se produjo cuando la hebilla de la mochila de la joven quedó atrapada en el sistema de un telesilla mientras descendía hacia la zona de desembarque. La correa pectoral, aún abrochada al cuerpo de Brooke, impidió que pudiera liberarse por sus propios medios.

Publicidad

El personal de la estación activó el botón de emergencia para detener el telesilla, pero la mochila seguía sujetando a la deportista, lo que retrasó los intentos de rescate. Durante esos minutos críticos, Brooke fue arrastrada por la nieve varios metros, sufriendo un paro cardíaco.

Tras ser liberada, la joven fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos intentaron reanimarla sin éxito. Las autoridades australianas confirmaron la noticia y señalaron que la familia recibe asistencia consular.

Publicidad

La estación y la empresa operadora emitieron un comunicado pidiendo disculpas y anunciaron la apertura de una investigación interna para esclarecer las circunstancias exactas y revisar los protocolos de seguridad. El telesilla implicado permanecerá cerrado hasta que concluyan las revisiones técnicas y la investigación policial.

El accidente reavivó el debate sobre la seguridad en los sistemas de transporte de montaña y el uso de mochilas y correas, destacando la necesidad de protocolos más estrictos para evitar tragedias. Este caso se suma a otros incidentes graves ocurridos en estaciones de esquí de todo el mundo, como los registrados en Montenegro y España en los últimos años, donde fallas en telesillas y telesquís provocaron lesiones graves y muertes.

Publicidad

Brooke Day era originaria de la Costa del Sunshine en Queensland y conocida por su entusiasmo por los deportes de invierno y su trato amable. Su fallecimiento genera un llamado de atención sobre los riesgos que enfrentan los practicantes de snowboard y esquí y la importancia de reforzar la seguridad en los complejos de montaña.