Sebastián Driussi, delantero de River Plate, sufrió un desgarro de grado I en el isquiotibial izquierdo y estará fuera de las canchas entre 15 y 20 días. La lesión se confirmó tras los estudios realizados este lunes, luego de abandonar el campo en el entretiempo del empate 0-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El atacante, de 29 años, se perderá al menos los partidos frente a Tigre en el Monumental y Argentinos Juniors en La Paternal, y podría extender su ausencia hasta el duelo de Copa Argentina ante Ciudad Bolívar del 17 de febrero. La baja de Driussi obliga a Marcelo Gallardo a ajustar su ofensiva, considerando alternativas como Maxi Salas, Agustín Ruberto y Kendry Páez.

Desde su regreso a River a comienzos de 2025, Driussi acumula seis lesiones musculares que lo mantuvieron más de cien días fuera de actividad, perdiéndose cerca de veinte encuentros oficiales. Además, arrastra una sequía goleadora de trece partidos, sin marcar desde agosto de 2025. En el último partido, un gol anulado por VAR aumentó su frustración antes de la lesión.

Gallardo destacó la dificultad de incorporar un delantero de referencia y señaló que los jugadores actuales deberán adaptarse: “No es fácil traer un 9, intentamos generar un recambio que nos dé frescura y soluciones”. En su ausencia, el ex Racing Salas sería el reemplazante natural, manteniendo el esquema ofensivo del equipo.

River, que lleva dos victorias y un empate en las tres primeras fechas del Apertura 2026, deberá ajustar su delantera para sostener la buena racha y mantener la competitividad mientras Driussi se recupera.