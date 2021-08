Marquitos tiene discapacidad motora y levantó su casa a puro pulmón: pide ayuda para terminarla

Marcos Córdoba es de la localidad jachallera de Tamberías y desde que nació, hace 30 años, tiene una discapacidad motora. Esto no le impidió soñar en grande y desear tener su propia casa. Y parte de este anhelo está en camino es que ya tiene parte de su vivienda construida pero aún le faltan algunos detalles y para eso pide ayuda a la comunidad sanjuanina.

“Quiero independizarme por mi mismo, porque mis padres son mayores y ya no pueden ayudarme”, relató Marquitos, como es apodado en el departamento del norte sanjuanino, a DIARIO HUARPE.

Sus padres son José Luis Córdoba de 80 años y Florencia Aballay de 70 años, han sido durante toda la vida quienes acompañaron y ayudaron a movilizarse a Marcos, pero según indicó él mismo: “Ellos ya cumplieron un ciclo conmigo”. Por esta razón, el año pasado, en plena pandemia se aventuró a cumplir su sueño de tener su espacio y comenzó a construir.

“Compré un terreno. El dueño del lote me dio la posibilidad para que se lo pagara en cuotas. Estoy muy agradecido por eso y después comencé a construir. Para eso, saqué dos préstamos de Anses y le pagué un albañil que me ayudó a levantar la casa. Ahora paré la obra, porque se me terminó la plata. Anses me descuenta lo que saqué pero no me alcanzó para toda la casa”, se lamentó Marcos.

Marquitos es devoto de Nuestra Señora de Andacollo. Foto gentileza.

Hasta hoy, el jachallero tiene gran parte de la obra gruesa en el Loteo Ahumada. “Tengo todo el esqueleto de ladrillo y el techo de caña. Pero me falta ventanas, puertas, contrapisos, losa, cañería, grifería y sanitarios”, comentó Córdoba.

“Si yo pudiera trabajar, lo haría pero mi discapacidad me lo impide por eso pido una mano”, concluyó Marquitos, que participa activamente en las actividades de la iglesia y es devoto de Nuestra Señora de Andacollo y quien además acompaña a donde puede al club que rinde honor con su nombre a la virgen.

Quienes deseen colaborar con Marquitos pueden contactarse al 2644888635.