Martiniano Molina no descarta dar pelea desde el ámbito legislativo en 2021

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, planea asumir un rol de "facilitador" y "opositor constructivo" en la transición que queda hasta que le traspase el poder a la camporista Mayra Mendoza el 10 de diciembre, y no descarta dar pelea dentro de dos años desde el poder legislativo.



"Voy a trabajar desde la oposición, el futuro dirá dónde voy a estar en 2021, si será desde un ámbito legislativo", declaró el jefe comunal sobre su futuro político, y dijo que prefería no adelantarse sobre si daría nuevamente la batalla en 2023 por la intendencia de ese distrito del sur del Conurbano.



Molina, que asumió el Ejecutivo de Quilmes contra todos los pronósticos en 2015 al vencer al entonces intendente Francisco "Barba" Gutiérrez, admitió a Télam que le faltaron cosas por hacer, pero remarcó que se revalorizó mucho el distrito tras "años de abandono y desidia".



"Siempre es más difícil una reelección. Cuando emerges como alguien nuevo de la política, después de cuatro años ya sos político, y muchas veces los políticos no contamos con demasiada ascendencia en la ciudadanía pero la gente valoró mucho todo mi camino", aseguró.



Molina remarcó que hubo "una situación económica difícil y compleja que quizás no se la atribuían al gobierno local, y eso colaboró con que haya sido una buena elección local".



"Pero yo soy parte de un espacio político que tiene un presidente y una gobernadora, y voy a seguir trabajando para continuar fortaleciendo este espacio y no vamos a aflojarle", añadió.



El intendente explicó que hubo "más de 60 grupos partidarios de distintos orígenes" que confluyeron en Quilmes detrás de su candidatura por la reelección, y que no acompañaron a Cambiemos a nivel nacional y provincial.



Molina contó que en la charla que mantuvo con su sucesora, Mendoza, la diputada "fue bastante crítica de la gestión del "Barba" (por Francisco Gutiérrez), e incluso admitió que el municipio está muy diferente como lo va a recibir ella a como lo recibí yo".



El jefe comunal dijo que se puso a disposición de Mendoza para hacer "una transición ordenada" porque es "congruente" con sus dichos, y consideró que "lo peor" que podría hacer es "esconder papeles", como les pasó a ellos en 2015, cuando les "escondieron papeles y prendieron fuego computadoras".